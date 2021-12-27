Выплаты работающим с COVID-19 медикам продлены на 2022 год

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в 2022 году выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Социальные выплаты в новом году продолжат получать работники медорганизаций, которые контактируют с больными COVID-19, а также социальные работники стационарных учреждений.

«Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания», — говорится в документе.

Также работникам медорганизаций в двойном размере будут оплачивать работу в праздничные дни с 31 декабря по 9 января.