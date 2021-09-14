Выписки из ЗАГСа стали доступны на портале госуслуг

Выписки из отделов ЗАГС теперь можно получить на сайте госуслуг, сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба правительства.

В частности, на «Госуслугах» будут доступны свидетельства о браке и разводе, о перемене имени, а также свидетельства о рождении для себя и детей. Чтобы их получить, надо зайти в раздел «Документы и данные» на «Госуслугах», а затем в раздел «Семья и дети». Запрашивать данные можно будет разово либо оформить подписку.

На сайте Минцифры отмечается, что с помощью нового сервиса можно будет использовать сведения из реестра ЗАГС для автоматического заполнения заявлений на «Госуслугах». Сервис должен будет минимизировать ошибки, которые возникают в процессе заполнения, а также сможет проверять корректность указанных сведений.

Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев указал на то, что аналогичный перевод документов в цифровой формат необходимо взять за основу и в других процессах.

«Эта функциональность совсем новая, но в сутки ей уже пользуются более 10 тысяч граждан», — отметил Огуряев.

В мае на сайте госуслуг стали доступны выписки из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН): об объекте недвижимости, о переходе прав на него, а также об основных характеристиках и зарегистрированных правах на такой объект. Этот проект Минцифры запустило совместно с Росреестром. В Росреестре отмечали, что подобная выписка будет равнозначна бумажному документу.