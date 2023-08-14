Выпавший с четвёртого этажа в Нижнем Тагиле пожилой мужчина скончался

Около полудня в пятницу, 11 августа, в Нижнем Тагиле пожилой мужчина выпал из окна квартиры четвёртого этажа. Трагедия произошла на Тагилстрое — на улице Гвардейской, 45. Как стало известно АН «Между строк», вскоре от полученных травм мужчина скончался.

Бригада скорой помощи и спасатели, приехавшие на вызов, зафиксировали смерть пострадавшего. На месте также работала следственно-оперативная группа. По информации АН «Между строк», мужчина жил один, соседка, которая увидела тагильчанина на балконе, пыталась остановить его.

«Сначала он выкинул подушку, потом выпал сам. Когда он начал с балкона вылезать, соседку, которая кричала ему, он не слушал. Пожилой мужчина, жил один», — рассказала собеседница агентства.