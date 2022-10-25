Вёз в автосервис, но окончательно доломал. В Нижнем Тагиле молодой водитель без прав попал в серьёзное ДТП и пострадал сам (ВИДЕО)

24 октября в 19:15 на перекрёстке улиц Пархоменко и Серова в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 21-летний водитель Lada Kalina двигался по улице Серова в сторону перекрёстка с улицей Пархоменко. Во время поворота налево (в сторону улицы Красной) он врезался в автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 31-летний мужчина. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травму головы и сотрясение мозга. Прибывшие на место медики госпитализировали его, подозревая, что мужчина также получил перелом грудной клетки. 23-летний пассажир, сидевший рядом, отделался вывихом пальца левой руки и ушибами лица. Оба были доставлены в ГБ № 2 Нижнего Тагила. Было установлено, что пассажир и водитель Lada Kalina не были пристёгнуты ремнями безопасности, а сидевший за рулём парень и вовсе не имел водительских прав. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что вёз автомобиль в автосервис. Позже выяснилось, что Lada Kalina принадлежит матери «бесправника». Водитель Toyota Corolla в момент аварии был пристёгнут ремнём безопасности и избежал травм. Оба автолюбителя были трезвы.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.