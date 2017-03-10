Выгодные предложения для клиентов SKODA в марте

С началом весны компания ŠKODA AUTO Россия вновь радует своих клиентов расширенным пакетом выгодных предложений. С 1 марта специальные условия на покупку автомобилей за наличный расчет распространяются и на модели, выпущенные в 2017 году, а для автомобилей 2016 года выпуска они стали еще более привлекательными. Существенно снижена ставка по кредиту SIMPLY CLEVER, отныне приобрести модель SUPERB можно в кредит всего от 9,9%. Также продолжают свое действие программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto и специальные условия при страховании автомобилей. Акции на покупку моделей с крылатой стрелой будут доступны во всех дилерских центрах марки до 31 марта 2017 года.

С началом весеннего сезона чешский бренд объявляет о специальных условиях на покупку моделей ŠKODA. Впервые в акциях участвуют автомобили 2017 года выпуска: максимальная выгода при покупке ŠKODA OCTAVIA, RAPID и YETI 4x4 может составить до 125 000 рублей. В то же время акции на приобретение автомобилей ŠKODA OCTAVIA, RAPID, YETI 4x4, SUPERB 2016 года выпуска становятся еще более привлекательными. До конца месяца при покупке российского бестселлера марки RAPID экономия составит до 161 000 рублей. Приобретая в марте элегантную OCTAVIA, клиенты смогут сэкономить до 192 000 рублей. Выгода при покупке компактного кроссовера YETI 4x4 может достигать 260 000 рублей. Приобрести флагман модельного ряда марки SUPERB можно, сэкономив до 150 000 рублей.

Кроме того, в этом месяце ŠKODA продолжает радовать своих клиентов привлекательными кредитными программами: модели RAPID, OCTAVIA и YETI 2015/2016/2017 года выпуска стоимостью до 1 150 000 рублей доступны на выгодных условиях от 6,9%. Первоначальный взнос при этом должен составить не менее 20%.

Также обновились специальные условия, действующие при покупке автомобилей OCTAVIA, YETI и SUPERB в кредит SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом. Отныне клиентам, приобретающим флагман марки бизнес-седан SUPERB, при первоначальном взносе от 30% стоимости автомобиля предлагается кредитная ставка всего от 9,9%, а покупатели моделей OCTAVIA и YETI смогут приобрести автомобиль в кредит со ставкой от 12%.

В марте продолжают свое действие выгодные условия на покупку моделей ŠKODA для участников программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. При сдаче автомобиля в трейд-ин или по программе утилизации клиенты, приобретающие RAPID, OCTAVIA и YETI (2х4), могут рассчитывать на скидку размером до 50 000 или 60 000 рублей (в зависимости от выбранной программы и сдаваемого автомобиля). Для YETI (4х4) выгода может составить до 75 000 или 90 000 рублей соответственно.

Также все еще актуальна специальная акция от ŠKODA AUTO Россия и компании Ингосстрах: при покупке моделей SUPERB и YETI стоимость страхового полиса КАСКО Ингосстрах составляет от 3,5% до 5,5% от общей цены автомобиля.

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA.

Черноисточинское шоссе, 68/1. Тел: +7 3435 471 201.

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