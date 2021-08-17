Выезд на встречку и пьяное вождение: в ГИБДД назвали самые частые нарушения на дорогах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле и ГГО за минувшие выходные полицейские и сотрудники ГИБДД выявили более 600 административных правонарушений. Массовые проверки водителей прошли в рамках традиционного рейда «Безопасная дорога».

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, чаще всего тагильские водители выезжают на встречную полосу в местах, где этот манёвр запрещён. Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали за это 85 автомобилистов. Ещё семь водителей привлечены по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Два тагильчанина совершили данное правонарушение повторно.

Для водителей, допустивших выезд на встречную полосу движения, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Также автоинспекторы поймали 21 водителя, управлявшего авто в состоянии опьянения. Шесть из них отказались от законного требования пройти медицинское освидетельствование. 13 водителей управляли машиной, не имея водительского удостоверения.