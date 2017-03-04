Выборы президента России хотят провести в день присоединения Крыма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею проведения выборов президента РФ в 2018 году 18 марта – после дня подписания указа о признании Россией Республики Крым. Проект поправок, направленный «на либерализацию избирательного законодательства», был внесён на рассмотрение в Федеральный парламент в начале марта этого года, пишет «Медуза». Его инициаторы – председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков.

«Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно закону «О выборах президента РФ», первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором состоялись предыдущие выборы. В 2018 году этот день выпадает на 11 марта.

Напомним, Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором, согласно данным избиркомов, большинство респондентов высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. При этом за пределами Крыма и РФ результаты референдума законными признаны не были. В связи с этим США, ЕС и присоединившиеся к ним страны позже ввели санкции как в отношении РФ за её роль в украинском кризисе, так и в отношении Крыма.

Агентство новостей «Между строк»