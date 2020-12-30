«Выбежал на запрещающий сигнал». В Кушве под колёсами автомобиля погиб 17-летний подросток

В Кушве под колёсами иномарки погиб 17-летний подросток. По информации ГИБДД, молодой человек переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Трагедия произошла 30 декабря около 16 часов дня на перекрёстке улиц Горняков и Строителей. 57-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 сбил юношу, когда тот выбежал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 17-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

«Водитель Mazda CX-5 пояснил, что юноша стоял на тротуаре, для него горел запрещающий сигнал светофора. Когда автомобиль приблизился к пешеходному переходу на расстояние около 10 метров, пешеход неожиданно стал перебегать дорогу, наезда избежать не удалось», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель управляет автомобилем 40 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза, на момент аварии был трезв.