Вячеслав Лебедев в шестой раз переназначен председателем Верховного суда

Совет Федерации назначил 76-летнего Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда России, сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Председатель Верховного суда РФ назначается сроком на шесть лет, Вячеслав Лебедев находится на этой должности с 1989 года. Последний раз он переизбирался в 2014 году, его полномочия по последнему сроку истекают в мае 2020 года. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода, однако в этот раз переназначение решили перенести на ещё более ранний срок.

Лебедев был не единственным претендентом на пост главы ВС РФ — заявление подавал экс-председатель правления «Рязаньуниверсалбанка» Виктор Милехин, но он не смог представить документы о прохождении необходимого квалификационного экзамена. В итоге Высшая квалификационная коллегия судей единогласно рекомендовала сенаторам переназначить Лебедева главой Верховного суда РФ.

Вячеслав Лебедев — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ. Имеет высший квалификационный класс судьи. Образование получил в МГУ им. М. В. Ломоносова. Написал книгу «Становление и развитие судебной власти в РФ» (опубликована в 2000 году). Является соавтором издания «Судебная власть в России: история, документы».