А вы знали? В здании базы Природного парка «Река Чусовая» в деревне Баронская раньше была часовня

Многие из тех, кто приезжает отдыхать в Природный парк «Река Чусовая» и останавливается в деревне Баронская, заинтересовавшись историей этого населённого пункта, обращают своё внимание на здание эколого-просветительского стационара, где размещают туристов. Но мало кто знает, что это здание имеет более чем столетнюю историю.

В XVIII веке на этом месте стояла часовня, построенная ещё при Строгановых (первых владельцах деревни Баронской) на их средства. Затем промышленники потеряли интерес к деревне, и часовня стала приходить в упадок. К концу XIX века часовня обветшала настолько, что в ней стало опасно проводить службы. Тогда, в 1899 году, на её месте была построена новая часовня с колокольней во имя святого Николая Чудотворца. Часовня служила жителям деревни более 20 лет, пока в стране Советов не началась оголтелая антирелигиозная кампания.

В 1930 году часовню закрыли, а в её стенах открыли начальную школу. Четыре года спустя школа переехала в новое здание, и в бывшей часовне открыли клуб. Позднее к клубу пристроили склад, в котором сельсовет организовал хранилище посевного материала.

После Великой Отечественной войны, в 1948 году, клуб отдали под больницу, а пристроенный склад переоборудовали в родильное отделение. В 1963 году к зданию были пристроены кухня и палаты для размещения больных, а сама больница обзавелась небольшим конным двором, так как, кроме деревень Баронской и Усть-Утки, врачи больницы обслуживали ещё и близлежащие сёла: Романово, Сулём, Ёкву и Харенки. В штате больницы состояло 18 человек. Ежедневно два врача верхом на лошадях или на подводе отправлялись по близлежащим селениям вести приём больных.

Больница в Баронской просуществовала до 2005 года. Затем здание передали парку «Река Чусовая», но ещё семь лет в здании продолжал работать фельдшерский пункт.