А вы знали? В советское время в Нижнем Тагиле передовиков производства награждали не только грамотами и медалями, но и автомобилями 

В наши дни самым распространённым видом поощрения является премия. Деньги стали едва ли не единственным эффективным способом стимулирования работника за добросовестный труд. Реже в этой роли выступают ценные подарки: бытовая техника или электронные устройства. Но так было не всегда. В советские времена наряду с материальным премированием существовала целая система морального поощрения — как коллективного, так и индивидуального.

Предприятия и учреждения награждались орденами, медалями, почётными грамотами высших органов власти и переходящими знамёнами. События такого рода обязательно освещались в газетах, радио- и телевизионных программах, что придавало им ещё большую значимость. Мало кто знает, что награждение предприятия орденом предусматривало ещё и разовое увеличение фондов заработной платы и соцкультбыта в размере от 25 до 50%. Эти деньги предназначались для премирования работников и для строительства детских садов, клубов, санаториев или баз отдыха.

Система индивидуального поощрения работников была более широкая: почётные грамоты, знаки трудового отличия, ведомственные звания, ордена или медали, ценные подарки и денежные премии. Такие премии тогда были, как правило, небольшие и редко превышали размер оклада. Поэтому, помимо премии, отличившихся работников часто поощряли ещё и ценными подарками, стоимость которых зависела от финансового положения завода или учреждения. Это могли быть чайный сервиз, бесплатная турпутёвка, мебельный гарнитур, мотоцикл или даже автомобиль. Например, к 45-летнему юбилею НТМК 11 работников предприятий, входящих в структуру комбината, за многолетний добросовестный труд были награждены автомобилями (на фото: рабочий огнеупорного производства НТМК Василий Максимович Шишкин, награждённый за отличный труд автомобилем «Москвич»). Конечно, стоимость ценного подарка зависела от того, сколько то или иное предприятие могло себе позволить потратить на поощрение работников, но в те времена, когда многие вещи в стране были дефицитом, любой подарок был ценным. Часто даже талон в очередь на приобретение импортной мебели или швейной машины мог стать очень желанным подарком.

Впрочем, многое зависело и от людей, которые занимались приобретением подарков. Так, к 55-летию со дня основания УВЗ профком завода закупил 500 тагильских подносов для награждения передовиков производства. Но кому-то в руководстве пришло в голову нанести на поднос надпись «УВЗ 55 лет», да ещё и украсить её пальмовыми веточками, что сразу обесценило подарок, сделав его похожим на какой-то дешёвый сувенир.

Сложнее дела обстояли с награждением государственными наградами: орденами, медалями и отраслевыми званиями. Число награждаемых обычно спускали сверху, при этом требуя, чтобы награждаемый обязательно был членом партии. Кроме того, все кандидаты проходили негласную проверку в «компетентных органах», а результаты этой проверки могли привести к исключению человека из списка награждаемых. Вручение госнаград обычно приурочивалось к какой-нибудь юбилейной дате предприятия, что тоже было неудобно.

Фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения https://archivogram.top/gal/377/906/foto_ogneupornoe_proizvodstvo_nizhnetagilyskogo_metallurgicheskogo_ kombinata_ntmk_shishkin_wasiliy_maksimovich_vygruzchik_ogneupornyh_izdeli-85-45467283.jpg