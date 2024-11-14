А вы знали? В селе Петрокаменском под Нижним Тагилом была крупная мебельная фабрика, которая выросла из артелей сундучников, она снабжала мебелью все детские сады Свердловской области

Село Петрокаменское под Нижним Тагилом — уникальный населённый пункт, здесь начиная с середины 20-х годов XIX века почти каждая вторая семья занималась каким-либо кустарным промыслом: шили обувь и одежду, изготавливали бураки и другие предметы домашнего обихода из бересты, вырезали ложки, плели корзины. Особенно славилось село своими мастерами-сундучниками. Сундуки, которые в прежние времена заменяли шкафы и шифоньеры, изготавливали в Петрокаменском на любой вкус, любых размеров.

К началу ХХ века в селе насчитывалось более 350 кустарей-единоличников, продукция которых пользовалась высоким спросом на Ирбитской, Тюменской и Нижегородской ярмарках. В начале 1927 года группа кустарей решила объединиться в артель по производству сундуков, которую назвали просто и без затей — «Кустарь». Немного позднее были созданы аналогичные артели в Мурзинке («Работник»), в Мокроусском («Пролетарий»), в Слудке («Красный кустарь»). Ещё две артели — «Красный Урал» и «Кооператор» — были созданы в Петрокаменском. Но чтобы процветать на реализации своей продукции, нужны были госзаказы, которые в то время давались только крупным предприятиям, штат которых превышал 120–150 человек. Поэтому в 1928–1929 годах в Петрокаменском произошло объединение нескольких малых артелей в одну большую — «Заря». Артель занималась изготовлением сундуков, мебели, ремонтом саней и телег, сельскохозяйственного инвентаря, заготовкой грибов, ягод и трав, а также бортничеством. В 30-е годы прошлого века «Заря» построила собственные лесопильный и деревообрабатывающий цехи, сушилку, закупила круглопильный, фуговальный и рейсмусовый станки, что позволило с началом Великой Отечественной войны быстро перестроить производство под изготовление продукции для фронта: ящиков для снарядов и патронов, прикладов, повозок и другого. После войны «Заря» вернулась к традиционному ассортименту, который расширялся из года в год. В 1949-м в артели уже работали более 300 человек, были освоены новые виды продукции: шкафы, диваны, столы, детские кроватки, настольные игры (шашки и шахматы). На половину выпускаемого ассортимента Свердловский Совнархоз спускал план, который артель «Заря» постоянно перевыполняла.

В сентябре 1956 года в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 528 исполком Свердловского областного Совета принял решение о создании на базе артели «Заря» мебельной фабрики. В 1957 году Петрокаменская мебельная фабрика начала выпуск гнутостолярных стульев, табуретов, детских стульчиков, став одним из крупнейших предприятий области по производству этой продукции. Практически все детские сады и ясли и две трети школ Свердловской области были оборудованы детской и школьной мебелью Петрокаменской мебельной фабрики.

В апреле 1977 года фабрика на правах филиала вошла в состав Нижнетагильского мебельного комбината и проработала ещё 20 лет. В начале 2000-х в связи с заметным падением спроса на отечественную мебель Петрокаменская мебельная фабрика подверглась процедуре банкротства и прекратила своё существование.

По материалам: МКУ «Архив Горноуральского ГО», фонды № 27 и 42; ГКУ Свердловской области «ЦДООСО», фонд № 3108.