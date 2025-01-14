А вы знали? В Нижнем Тагиле жил участник культовой группы «Ласковый май», который первым исполнил мега-хит «Розовый вечер», выступление легендарного танцора Махмуда Эсамбаева вызвало невиданный ажиотаж, а Лариса Долина едва не отказалась выходить на сцену на юбилее КРЗ  

Мы уже рассказывали об эстрадных исполнителях, поп-звёздах и деятелях культуры, которые в разные годы побывали в нашем городе. Но далеко не обо всех. Продолжаем наше повествование.

О том, что в Нижнем Тагиле некоторое время жил клавишник группы «Ласковый май» и солист популярной у подростков 90-х группы «Мама» Саша Прико, до 2012 года не знал никто. Александр Прико был в основном составе «Ласкового мая» едва ли не с первых дней существования коллектива, играл на клавишных инструментах, а иногда заменял Юру Шатунова на посту солиста. Именно он являлся первым исполнителем песни «Розовый вечер», ставшей мега-хитом группы. В начале 1989 года продюсером «Ласкового мая» становится Андрей Разин и увозит группу в Москву. Но уже в марте в коллективе произошёл раскол, и Сергей Кузнецов вместе с Александром Прико возвращаются в Оренбург, где создают группу «Мама», которая стала исполнять новые и старые песни Кузнецова. Именно из-за старых песен, авторские права на которые присвоил Разин, и разразился скандал, в итоге заставивший Сашу Прико уехать с одной из своих поклонниц в Нижний Тагил. Девушку звали Ольгой. В Тагиле они поженились, у пары родился сын Егор. Но брак оказался неудачным, и девять лет спустя Прико уехал в Петербург. Там Александр повторно женился. Работал сантехником, монтажником, а в свободное время сочинял песни. Но возвращаться в шоу-бизнес наотрез отказывался. В 2020 году он умер от рака лёгких, который стал стремительно прогрессировать на фоне пандемии коронавируса.

Саша Прико (справа) и Сергей Кузнецов (фото С. Кузнецова / фрагмент ориг. изображения)

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Летом 1974 года в Нижний Тагил приехал прославленный танцовщик, народный артист СССР, художественный руководитель монотеатра танцевальных миниатюр Махмуд Эсамбаев. В газетах и по городскому радио объявили, что единственное выступление маэстро состоится во Дворце культуры УВЗ. Билеты на концерт были раскуплены за несколько часов.

За два часа до начала выступления творческий коллектив провели по зданию Дворца, рассказывая историю его создания. В одном окне Махмуд Алисултанович увидел скопление народа на крыльце левого крыла у касс. Ему объяснили, что эти люди стоят в надежде купить с рук лишний билет на концерт. Маэстро был приятно удивлён тем, что его творчество знают и любят в Нижнем Тагиле. Вскоре ему пришлось снова удивиться, когда он со сцены увидел зрительный зал, в котором не было ни одного свободного места: люди сидели в проходах, самые верхние балконы были забиты зрителями до отказа. В зал, рассчитанный на 800 мест, набилось более тысячи человек.

Когда выступление, длившееся 1,5 часа, закончилось, Эсамбаев подошёл к директору дворца и сказал: «Наш поезд отходит завтра в 22:50. Мы сейчас поговорили и решили, что можем дать ещё один концерт для ваших зрителей. Только давайте начнём пораньше, например, в 18:00. Тогда мы успеем собрать реквизит и не опоздаем на поезд. Вы успеете обновить афиши?».

На этот внеплановый концерт было продано 870 билетов. А выступление, как и накануне, прошло с аншлагом.

В феврале 1988 года Нижнетагильский котельно-радиаторный завод отмечал в ДК им. Окунева своё 25-летие. Прошло торжественное собрание. Люди сходили в буфет и снова потянулись в зал, где должен был состояться концерт Ларисы Долиной. Народ собрался, а певица всё не появлялась на сцене. Представитель организатора мероприятия отправился в гримёрку узнать, в чём дело. Оказалось, что звезда заметила в зале человека, который однажды едва не сломал её карьеру, и наотрез отказывалась «петь для него». Стали выяснять, кто это, и оказалось, что вместе с руководством завода и первыми лицами города в первом ряду сидел председатель Совета директоров «Мосуралбанка» Геннадий Колбин, который, будучи несколько лет назад первым секретарём Ульяновского обкома КПСС, уволил певицу из Ульяновской филармонии за то, что на концерте в честь годовщины Октябрьской революции она вышла на сцену в полупрозрачном платье, чем шокировала ульяновскую партийную элиту.

В конце концов звезду успокоили, концерт состоялся, и певица была в восторге от тёплого приёма и обилия цветов. А Геннадия Колбина на выступлении не было. Сразу после торжественной части он уехал в аэропорт.