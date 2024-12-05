А вы знали? В Нижнем Тагиле в середине прошлого века были очень популярны «американки»

Просматривая городские газеты второй половины 30-х годов, можно не раз встретить заметки, в которых упоминается такое заведение общепита, как «американка». Причём «американка» была не одна: к 1940 году в Нижнем Тагиле их насчитывалось почти два десятка.

История «американок» началась в 1936 году, после того, как народный комиссар торговли Анастас Микоян первый раз съездил в Соединённые Штаты в составе делегации Наркомторга СССР. В том же году «закусочные по американскому типу» появились в Москве, Ленинграде, Горьком, Перми и Свердловске. Изначально «американка» представляла собой небольшую закусочную на 10, 15 или 20 мест, где не было ни столов, ни стульев, а посетители утоляли голод стоя у длинных столов-прилавков, расположенных вдоль стен. Ассортимент в «американках» был небогат: бутерброды, отварные сосиски с овощами, «микояновские котлеты» (сдобная булочка, разрезанная вдоль пополам с котлетой и кольцами маринованного лука), чай, кофе, газировка и пиво. Одним из обязательных атрибутов «американки» был патефон или граммофон, на которых проигрывались пластинки популярных русских и советских исполнителей, или джаз. Но год спустя в ассортимент «американок» стали проникать спиртные напитки — вино и водка. Большинство этих заведений открывались как филиалы ресторанов, и торговля спиртным с ресторанной наценкой приносила существенный плюс к плану по выручке. Судите сами: если в розничной торговле полулитровая бутылка водки-«рыковки» стоила 1 рубль 75 копеек, то в ресторане уже 3 рубля. К концу 1939 года практически все «американки» превратились в банальные рюмочные.

В Нижнем Тагиле первые «американки» появились в 1938 году, причём сразу в своей алкогольной инкарнации. Пионерами в этом деле стала администрация ресторана «Северный Урал», открыв круглосуточную «американку» на улице Красноармейской. Заведение предлагало на розлив три вида вин, два вида водки, и два коньяка. В 1940 году в городе насчитывалось 16 заведений этого типа, и ещё четыре должны были открыться в следующем году.

Однако вскоре после войны отношение властей к рюмочным стало меняться. Уже к 1949 году подавляющее большинство «американок» были переоборудованы в столовые, закусочные и чайные. А антиалкогольная кампания 1958 года и вовсе поставило «наливайки» вне закона: на розлив разрешалось торговать только пивом, и только в специализированных торговых точках. На смену рюмочным стали приходить кафетерии, где акцент делался на безалкогольные напитки.

Любопытно, что в середине 80-х в СССР стала возвращаться мода на классические «американки». И некоторые из них продолжат работать по сей день. В нашем городе типичной «американкой» является кафетерий на проспекте Ленина в доме № 23.

По материалам газеты «Тагильский рабочий» 1939-1958 гг., архивов НТГИА и ГАСО.