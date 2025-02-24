А вы знали? В Нижнем Тагиле в начале 1980-х годов хотели открыть троллейбусное движение

В середине 1970-х годов положение с общественным транспортом в Нижнем Тагиле стало быстро ухудшаться. Трамваи и автобусы не справлялись с возросшим пассажиропотоком, маршрутные такси тоже погоды не делали. На заседаниях горисполкома всё чаще стали звучать предложения о создании в городе троллейбусного движения. Городские власти решили глубже проработать этот вопрос. Были заказаны расчёты расходов и рентабельности троллейбусного хозяйства, а также решено ознакомиться с опытом Качканара, где с 1972 года заработал троллейбус, который появился благодаря усилиям 1-го секретаря Качканарского горкома партии Дмитрия Гикалова.

Дмитрий Иванович Гикалов начинал свой трудовой путь на Качканарском ГОКе в 1961 году, куда приехал по комсомольской путёвке из Нижнего Тагила. С первых дней работы на строящемся комбинате Гикалов замечал трудности, с которыми ежедневно сталкивались рабочие и ИТР, и в особенности проблему общественного транспорта. Поэтому после избрания его первым секретарём Качканарского горкома КПСС в 1968 году он начал «пробивать» для города троллейбус. В этом начинании его поддерживал тогдашний директор Качканарского ГОКа Михаил Григорьевич Толочко. Не дожидаясь результатов экспертизы Минтранса РСФСР, Гикалов и Толочко начали реализацию троллейбусного проекта своими силами. В 1971 году работы по созданию троллейбусного хозяйства в Качканаре были завершены, но приёмная транспортная комиссия не подписала акт о его приёмке, ссылаясь на несоответствие государственным стандартам. Тогда Гикалов взял всю ответственность на себя и разрешил запуск троллейбуса.

Первый троллейбусный маршрут проходил от управления горно-обогатительного комбината до фабрики окатышей. Плата за проезд составляла пять копеек. Расписание движения троллейбусов было ориентировано на режим работы Качканарского ГОКа. Через несколько лет троллейбусную линию продлили, и она связала центр города с железнодорожным вокзалом.

О самоуправстве Гикалова стало известно в обкоме партии, и в 1978 году он был вынужден уйти с партийной работы. Позднее он возглавил Качканарский радиозавод.

Рисковать карьерой никто из тагильских «отцов города» не решился, и пробивать «троллейбусный проект» в Нижнем Тагиле решили законным способом. Но из этой затеи ничего не вышло: в СССР начиналась подготовка к Олимпийским играм в Москве, и все лишние деньги были направлены на строительство олимпийских объектов. Заявку Нижнего Тагила на строительство троллейбусного хозяйства Госплан обещал рассмотреть лишь в 1983 году. Тем не менее нашему городу выделили небольшую сумму на обновление трамвайного и автобусного парков и помогли заключить с Усть-Катавским вагоностроительным заводом долгосрочный договор об обслуживании и капремонте трамвайных вагонов. Тем самым проблема была решена на ближайшие 10–12 лет.

Но о «троллейбусном проекте» в Нижнем Тагиле больше не вспоминали.