А вы знали? В Нижнем Тагиле в конце 1990-х годов были в ходу суррогатные деньги — «слипы»

1 января 1998 года на Нижнетагильском металлургическом комбинате был установлен порядок приобретения товаров и услуг посредством суррогатных денег — так называемых «слипов». Целью введения этой «валюты» являлось погашение задолженности перед работниками предприятия по зарплате за период с ноября 1996 года по ноябрь 1997 года.

В счёт погашения задолженности заводчанам предлагались: продовольственные товары и товары народного потребления в магазинах № 1, 4, 7, 8, 13 и № 16 («Елисей» на ГГМ); услуги консультативно-диагностического центра «Никомед»; услуги отдела сбыта НТМК. На один «слип» работник мог купить товаров на сумму не более 200 рублей. В случае приобретения товаров стоимостью свыше одной тысячи рублей работнику выдавалось специальное разовое удостоверение.

При оформлении покупки продавец магазина, проверив пропуск и убедившись, что покупатель является работником ОАО «НТМК», с помощью принтера выполнял на «слипе» оттиск символов, имеющихся на пластиковой карточке «Тагилбанка», ставил штамп торгового предприятия и фиксировал стоимость покупки. Покупатель расписывался на «слипе». Один экземпляр «слипа» передавался владельцу карточки, второй и третий оставались у продавца. В целях предотвращения передачи «слипов» посторонним лицам в Управлении информационно-вычислительной техники (УИВТ) вёлся строгий учёт.

Несмотря на то, что сама процедура приобретения товаров была крайне неудобной, а цены на многие товары завышены в два-три раза, люди терпеливо выстаивали очереди в магазинах, потому что на «слипы» можно было хоть что-то купить — в те времена полки в магазинах города были пустыми.

(фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Эрзац-деньги появлялись в Нижнем Тагиле и ранее. В 1920-х годах в ходу были «ордера» Нижнетагильского Центрального рабочего кооператива и «марки» Висимо-Уткинского общества потребителей. В оборот также выпускали «талоны» старательских артелей. Довольно популярными эрзац-деньгами были талоны на спецпитание в 1970-х годах, талоны на водку, табак, мыло и другие товары народного потребления в 1980-х и 1990-х годах.