А вы знали? В Нижнем Тагиле в годы Первой мировой войны действовали лазареты Красного Креста

Международный Комитет Красного Креста был основан в 1863 году в Женеве Генри Дюнаном. Он создал эту организацию для оказания помощи раненым и больным во время войн. На Урале она появилась в 1877-м и в том же году её филиал был открыт в Нижнем Тагиле. С её деятельностью связаны имена многих известных тагильчан. Это земский врач Пётр Васильевич Кузнецкий и его жена Аграфена, главный лесничий Нижнетагильского округа Константин Бекман и его жена Юлия, это и дочь Дмитрия Петровича Шорина актриса Нижнетагильского театра Ольга Нефедьева и другие.

С начала Первой мировой войны Урал начал принимать эвакуируемых и раненых. В это время в Нижнетагильском заводском посёлке было подготовлено 9 зданий для приёма и размещения раненых военнослужащих. Это Авроринский лазарет (в здании Авроринского приюта) на 300 коек, Выйский лазарет (в здании Выйского Земского училища) на 220 коек, Нижнетагильский лазарет (в здании Железнодорожного училища) на 80 коек, Нижнетагильский лазарет (в здании казённого винного склада) на 76 коек, Нижнетагильский лазарет (в здании местного комитета Российского Общества Красного Креста) на 45 коек, Нижнетагильский лазарет (в здании учебно-показательных земских мастерских) на 30 коек, Свято-Троицкий лазарет при Свято-Троицкой единоверческой церкви на 14 коек, ещё 5 мест было выделено в Нижнетагильской Заводской больнице. Итого — 770 коек. Финансировались лазареты из фондов Красного Креста, кроме двух: лазарет в Выйском земском училище и в здании Железнодорожного училища находились на балансе Верхотурского земства.

Первый поезд с ранеными прибыл в Нижний Тагил 27 ноября 1914 года. В его вагонах находились 334 человека, но в Нижнем Тагиле оставили только 90 раненых. Второй эшелон прибыл в Нижний Тагил из Петрограда 22 июня 1915-го. Из 420 раненых в тагильских лазаретах оставили половину. Затем раненые стали прибывать чаще. Всего в Нижнем Тагиле на лечении находились немногим больше 4000 человек. При этом штатный персонал всех лазаретов составлял всего 5 врачей, 5 фельдшеров и 16 сестёр милосердия. Кроме них, на безвозмездной основе сёстрами милосердия, поварами, истопниками, возчиками работали ещё более 300 тагильчан.

Активисты Красного Креста не только работали в лазаретах. Они собирали для раненых тёплые вещи, подарки для солдат к Пасхе и Рождеству — чай, платки, ложки, спички, табак, мыло, сумки, конфеты, почтовую и курительную бумагу, карандаши, нитки, иголки.

В советский период Общество Красного Креста было одной из немногих организаций, которые не были закрыты Советами по идеологическим соображением. Советский Красный Крест оказывал помощь раненым и во время советско-финской войны, и в годы Великой Отечественной.

В наши дни Российский Красный Крест обучает навыкам первой помощи, формирует команды реагирования при чрезвычайных ситуациях, популяризирует донорство крови и костного мозга.