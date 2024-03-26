А вы знали? В Нижнем Тагиле приказчики вырубили из скалы на Голом Камне два кресла и тумбу с шахматной доской для заводовладельца Елима Демидова, который сыграл там партию с победителем международных турниров Степаном Левитским 

Вы бывали на горе Голый Камень? Если нет, то выберите время и обязательно побывайте. Там вас ждут живописные виды уральской природы и родного города, а может быть, и археологические или исторические находки.

Гора Голый Камень (365 метров над уровнем моря) — вторая по высоте вблизи Нижнего Тагила. Впервые она была описана историком Никитой Саввичем Поповым в «Историко-географическом описании Пермской губернии» в 1800 году: «Голый Камень в четырёх верстах от Нижнетагильского завода высотою около 50 саженей, и название своё получила оттого, что никакого нет на ней лесу. Из оной горы выходит небольшая речка Рудянка».

На самом деле своё название гора Голый Камень получила из-за скального выхода высотой 10 метров на её вершине. Впрочем, лес на Голом Камне постоянно вырубали, ведь гора изначально находилась в пределах лесной «дачи» Нижнетагильского чугунолитейного завода и до второй половины XIX века была почти полностью лишена леса. Демидовские рудознатцы несколько раз обследовали гору на наличие полезных ископаемых, но кроме двух небольших и очень бедных выходов медных руд ничего не нашли. Зато неподалёку от этих месторождений было найдено святилище древнего человека. Открыл его в 1909 году 15-летний учащийся Нижнетагильского реального училища Серёжа Топорков. 20 лет спустя Сергей Николаевич Топорков, будучи уже преподавателем училища, вновь предпринял раскопки на месте своего открытия. В этот раз он обнаружил там изделия из меди, черепки глиняной посуды, остатки примитивных инструментов и предметов быта древних людей. Ещё год спустя Топорков повторил изыскания, теперь уже со своими учениками. По итогам раскопок Сергей Николаевич составил доклад, с которым выступил в Екатеринбурге перед членами Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).

Материалы исследований Топоркова вдохновили тагильского геолога и археолога Пауля Рикерта организовать экспедицию на северо-восточный склон горы, где им была открыта ещё одна стоянка древнего человека.

Но самую, пожалуй, интересную историю, связанную с горой Голый Камень, рассказал в 1985 году известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов. Как известно, заводовладелец Елим Павлович Демидов серьёзно увлекался шахматами и спонсировал различные шахматные турниры, проходящие в России и Европе. Об этом увлечении хозяина знали и на Нижнетагильском заводе. Заводские приказчики решили порадовать Демидова и преподнести ему оригинальный подарок на шахматную тему. Но какой? Кому-то пришло в голову вырубить в одной из скал Голого Камня два кресла, а между ними — тумбу с шахматной доской. Так и сделали.

Подарок решили приурочить к 40-летию Елима Павловича. Однако слухи о «сюрпризе» дошли до Демидова раньше, и уже в 1907 году Елим Павлович сыграл за оригинальной доской партию в шахматы со своим протеже горным мастером Степаном Левитским, который в тот год выиграл подряд три шахматных турнира в Петербурге, Берлине и Париже. Как закончилась партия, история умалчивает. Подарок понравился Елиму, но больше поиграть за каменной доской ему не довелось. В настоящее время от каменных кресел и тумбы с шахматной доской мало что осталось. Чтобы отыскать их, теперь надо знать точное местоположение. К сожалению, Иван Абрамович Орлов не указал координаты этого объекта.

В 1950-х годах у подножия Голого Камня пробовали проводить соревнования по мотокроссу и мотоболу, но традиционными они не стали. В наши дни гора является одним из любимых мест отдыха тагильчан. Зимой сюда приезжают на выходные любители лыжных прогулок, а летом на дорогах и тропах можно встретить велотуристов и любителей пеших прогулок, благо, добраться к подножию горы можно на автобусах маршрутов № 3 и 19. Доехать можно и на личном автотранспорте.

На горе Голый Камень (фото А. Л. Пичугина / с разрешения автора)

По материалам:

1. Е. Н. Епанчинцева «Гора Голый Камень» (эл. версия).

2. Н. С. Попов «Историко-географическое описание Пермской губернии», 1800 (эл. версия).

3. И. А. Орлов «Старый Тагил глазами краеведа», по материалам альм. «Тагильский краевед» № 1–17.

4. И. Я. Кривощёков «Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии», 1910 (эл. версия).