А вы знали? В Нижнем Тагиле хранятся старинные партитуры редких опер Сальери, того самого, который якобы отравил Моцарта

Более 60 лет назад свердловский музыковед Борис Манжора увидел в нижнетагильском музее рукописный сборник древних песнопений известного русского музыкального теоретика Ивана Акимовича Шайдурова, записанный особыми значками — «знаменами», пришедшими в Россию из Византии. Сборник был датирован первой половиной XVIII века. Борис Георгиевич продолжил знакомство с музейными фондами и обнаружил нотные тетради двух опер Антонио Сальери («Праздник в Венеции» и «Училище ревнивых»), а также оперы Джузеппе Гаццанига «Капризная жена», оперы «Сципион» Георга Генделя, которая была поставлена в Санкт-Петербурге в 1745 году, оперы «Армида» Марка Кольтелина, написанной в 1774-м, и одной из самых первых русских опер под названием «Сбитенщик». Но откуда в Нижнем Тагиле, где никогда не было музыкального театра, партитуры итальянских опер? В те далёкие времена, во второй половине XVIII и начале XIX века, оперы ставились только в Петербурге и Москве. На Урале об опере и балете знали только из рассказов приезжих.

Оказалось, партитуры присылали заводовладельцы для библиотеки Выйского училища, а в самом училище преподавали историю и теорию музыки. Демидовы требовали, чтобы все учащиеся были не только хорошими техническими специалистами, но и разносторонне развитыми людьми. Судя по отметкам на партитурах, в Нижний Тагил посылались самые новые и модные произведения.

Одним из известных преподавателей музыки и пения был бывший подмастерье, «находящийся в заводском повытье служитель» Николай Швецов. Другим — Николай Алексеевич Марченков, тоже демидовский приписной, отучившийся в Москве на учителя музыки. В 1821 году, по свидетельству управляющего Выйским училищем штабс-капитана Мосцепанова, в фондах библиотеки Выйского училища находилось 86 «нотных книг». А в 1838 году в Нижний Тагил из Петербурга приехал «для обучения мальчиков музыкальному искусству» Иван Павлович Кокичев, преподаватель музыки и сценического искусства. Под его руководством в училище стали проводиться экзамены по музыке и пению. Также Иван Кокичев организовал при училище оркестр из недавних выпускников — конторских служащих. До сих пор было известно только о казённых оркестрах, организованных капельмейстером Мещерским в Екатеринбурге и Златоусте. И хотя тагильский оркестр получил известность только в конце XIX столетия, факт остаётся фактом — в Нижнем Тагиле оркестровая музыка зазвучала гораздо раньше, чем это принято считать.

Занятия музыкой в Выйском училище не были просто формальностью. Ученики не только сдавали экзамены, но и сами сочиняли музыкальные произведения. Так, известный российский экономист Василий Дмитриевич Белов, будучи учеником Выйского училища, написал польку-мазурку «Сувенир из Тагила» и послал её ноты в дар Анатолию Николаевичу Демидову, который высоко оценил произведение.