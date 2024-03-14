А вы знали? В Нижнем Тагиле ещё в первой половине XIX века появилась одна из первых в России метеорологическая обсерватория, а данные её наблюдений публиковались в Париже

В XIX веке Нижний Тагил был известен на всю Европу не только железом и малахитом, но и своими метеорологическими наблюдениями, а демидовская метеорологическая обсерватория появилась в числе пяти первых в Российской империи.
В 1839 году Демидовы купили у вдовы бывшего управляющего тагильскими заводами Любимова дом с усадьбой и садом. В доме расположили выставку образцов руд и архив, а на территории усадьбы началось строительство здания метеорологической обсерватории. Она имела довольно экстравагантный для Урала вид и походила на китайскую пагоду. Историки до сих пор не установили фамилию архитектора, работавшего над проектом здания.
Сохранились сведения о первом оборудовании обсерватории: 4 барометра, 2 психрометра, 19 термометров, 4 гигрометра, 1 плювиометр, 2 компаса в медных футлярах. Наблюдения велись ежедневно, данные заносились в отчётную ведомость трижды в сутки: в 08:00, 15:00 и 20 часов. Ведомость содержала следующие пункты: показания барометра, влажность, температура воздуха, осадки и их интенсивность, число ясных, облачных, пасмурных и туманных часов, безветрие, направление ветра. Всё это очень подробно фиксировалось. Главным смотрителем и куратором обсерватории был назначен французский исследователь Леон Вейер, а наблюдателем — Иродион Матвеевич Рябов. На кандидатуре наблюдателя настоял сам Леон Вейер, так как у Рябова был очень чёткий, разборчивый почерк, а сам Иродион Матвеевич слыл на заводах аккуратным и обязательным исполнителем. Городские легенды гласят, что француз перепробовал на должность «наблюдателя за погодой» более полусотни человек.
В июле 1852 года Анатолий Демидов приказывает «учредить в Тагиле особенную канцелярию с архивом, где должны получить место все метеорологические и магнитные наблюдения». Этими сведениями пользовались не только в Нижнем Тагиле. В течение двух десятков лет в Париже на средства Анатолия Демидова издавался журнал «Труды Нижнетагильской обсерватории метеорологических и магнитных наблюдений», где печатались данные о наблюдениях за состоянием атмосферы, проводимых в Нижнем Тагиле. Подписчиками журнала были ведущие университеты и научные заведения Европы.
В 1866 году здание сильно пострадало от пожара. Спасти от огня удалось только первые два этажа обсерватории, полностью сложенные из камня и огнеупорного кирпича. Восстанавливать здание не стали, и долгое время оно пустовало. Остаткам строения дали вторую жизнь только в начале ХХ века, когда они были сданы в аренду торговому дому «Злоказов, сыновья и К». В советское время в нём располагался трест райпищеторга Ленинского района, позднее там разместилось ОАО «АОРТА».
Саму обсерваторию перенесли на Больничную горку, во двор заводского госпиталя. Проработала она здесь до августа 1917 года, когда было завершено акционирование демидовских заводов и 85% акций были проданы зарубежным инвесторам. В годы Гражданской войны на Урале оборудование метеорологической обсерватории хранилось в подвалах заводского госпиталя. Нашли его случайно в 1928 году и сразу пустили в дело. В Нижнем Тагиле была организована станция по наблюдению за погодой с подчинением Свердловскому областному метеобюро. Оборудование разместили в башне на Лисьей горе, где оно проработало до начала Великой Отечественной войны, на время войны работу приостанавливали, но после Победы деятельность возобновили. Позднее станция сменила местонахождение и переехала в посёлок Зональный. Сотрудники шесть раз в сутки передавали показания в Свердловский гидрометцентр и дважды в день — в редакции газеты «Тагильский рабочий» и городского радио. Прогноз погоды звучал на «Радио Тагила» по будним дням в 14:00
При подготовке статьи были использованы следующие материалы:
- «Нижний Тагил», Ср.-Ур. книжное изд., 1977 г.
- И. А. Орлов «Старый Тагил глазами краеведа», по материалам альм. «Тагильский Краевед» № 1–17.
- М. Рафиков «Звездный час», газета «Горный край» от 02.10.1997.
- М. Рафиков «Вокруг Лисьей горы: тайны, открытия и занимательные страницы из истории Нижнего Тагила и горнозаводского Среднего Урала». Екатеринбург: Издательство «СВ-96».
- И. Я. Кривощёков «Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии», 1910.
- В. Марченко «Демидовы: русские мастеровые, промышленники, патриоты», газета «Тагильский рабочий» от 12.08.1997.
- П. Н. Глебов «Записки», ж. Русская старина, 1905, март.
- https://museum-nt.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=4825.