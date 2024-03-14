А вы знали? В Нижнем Тагиле ещё в первой половине XIX века появилась одна из первых в России метеорологическая обсерватория, а данные её наблюдений публиковались в Париже

В XIX веке Нижний Тагил был известен на всю Европу не только железом и малахитом, но и своими метеорологическими наблюдениями, а демидовская метеорологическая обсерватория появилась в числе пяти первых в Российской империи.

В 1839 году Демидовы купили у вдовы бывшего управляющего тагильскими заводами Любимова дом с усадьбой и садом. В доме расположили выставку образцов руд и архив, а на территории усадьбы началось строительство здания метеорологической обсерватории. Она имела довольно экстравагантный для Урала вид и походила на китайскую пагоду. Историки до сих пор не установили фамилию архитектора, работавшего над проектом здания.

Сохранились сведения о первом оборудовании обсерватории: 4 барометра, 2 психрометра, 19 термометров, 4 гигрометра, 1 плювиометр, 2 компаса в медных футлярах. Наблюдения велись ежедневно, данные заносились в отчётную ведомость трижды в сутки: в 08:00, 15:00 и 20 часов. Ведомость содержала следующие пункты: показания барометра, влажность, температура воздуха, осадки и их интенсивность, число ясных, облачных, пасмурных и туманных часов, безветрие, направление ветра. Всё это очень подробно фиксировалось. Главным смотрителем и куратором обсерватории был назначен французский исследователь Леон Вейер, а наблюдателем — Иродион Матвеевич Рябов. На кандидатуре наблюдателя настоял сам Леон Вейер, так как у Рябова был очень чёткий, разборчивый почерк, а сам Иродион Матвеевич слыл на заводах аккуратным и обязательным исполнителем. Городские легенды гласят, что француз перепробовал на должность «наблюдателя за погодой» более полусотни человек.

В июле 1852 года Анатолий Демидов приказывает «учредить в Тагиле особенную канцелярию с архивом, где должны получить место все метеорологические и магнитные наблюдения». Этими сведениями пользовались не только в Нижнем Тагиле. В течение двух десятков лет в Париже на средства Анатолия Демидова издавался журнал «Труды Нижнетагильской обсерватории метеорологических и магнитных наблюдений», где печатались данные о наблюдениях за состоянием атмосферы, проводимых в Нижнем Тагиле. Подписчиками журнала были ведущие университеты и научные заведения Европы.

Метеорологическая станция на фото 1879 г. (фото: Шерер, Набгольц и Кº / общ. достояние)

Здание метеорологической станции на фото 1910-х гг. (фото неизв. авт. / общ. достояние)

В 1866 году здание сильно пострадало от пожара. Спасти от огня удалось только первые два этажа обсерватории, полностью сложенные из камня и огнеупорного кирпича. Восстанавливать здание не стали, и долгое время оно пустовало. Остаткам строения дали вторую жизнь только в начале ХХ века, когда они были сданы в аренду торговому дому «Злоказов, сыновья и К». В советское время в нём располагался трест райпищеторга Ленинского района, позднее там разместилось ОАО «АОРТА».

Здание метеорологической станции на фото 1960-х гг. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2300;image)

Здание метеорологической станции на фото 2010-х гг. (фото Сергея Алексеева / с разрешения автора)

Здание метеорологической станции на фото 2010-х гг. (фото Сергея Алексеева / с разрешения автора)

Саму обсерваторию перенесли на Больничную горку, во двор заводского госпиталя. Проработала она здесь до августа 1917 года, когда было завершено акционирование демидовских заводов и 85% акций были проданы зарубежным инвесторам. В годы Гражданской войны на Урале оборудование метеорологической обсерватории хранилось в подвалах заводского госпиталя. Нашли его случайно в 1928 году и сразу пустили в дело. В Нижнем Тагиле была организована станция по наблюдению за погодой с подчинением Свердловскому областному метеобюро. Оборудование разместили в башне на Лисьей горе, где оно проработало до начала Великой Отечественной войны, на время войны работу приостанавливали, но после Победы деятельность возобновили. Позднее станция сменила местонахождение и переехала в посёлок Зональный. Сотрудники шесть раз в сутки передавали показания в Свердловский гидрометцентр и дважды в день — в редакции газеты «Тагильский рабочий» и городского радио. Прогноз погоды звучал на «Радио Тагила» по будним дням в 14:00

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