А вы знали? В Нижнем Тагиле было шесть улиц Вогульских

Один из районов Выи — Лебяжка — появился на месте старинных поселений оседлых манси — вогулов. Жили вогулы охотой, рыбной ловлей, примитивным земледелием и собирательством, платили ясак шкурами ценных видов животных и подрабатывали у Демидовых проводниками и горщиками. В XVIII веке почти все вогулы ассимилировались с русскими поселенцами, а к началу XIX столетия бывшая вогульская деревня вошла в состав Выйско-Никольской волости, здесь начали формироваться улицы. И все они имели в своём названии слово «Вогульская».

Улица Большая Вогульская (Больше-Вогульская) была началом Балакинского тракта и выходила к прокатному Анатольевскому заводу и Вогульскому (Ушковскому) мосту через реку Тагил. Сейчас это улица Ермака.

Улица Береговая-Вогульская проходила вдоль берега реки Выи. Правобережье было сплошь застроено домами работников Выйского завода, а левый берег почти 200 лет использовался под пашню: здесь сеяли и выращивали рожь, пшеницу, овёс и зернобобовые культуры. В годы войны здесь же находились склады мобилизационного резерва, где хранилось зерно. Видимо, в память об этом в советское время улицу переименовали в Зерновую.

Улица Вторая Вогульская, или Забегайка, ныне — Лебяжинская. В XIX — начале XX века славилась тем, что здесь было расположено множество мелочных лавок и пивных. Сюда забегали после работы купить «на вечер» хлеба, табаку, керосина или «махнуть» кружку-другую пива. В 1919 году две трети местных лавочников ушли с колчаковцами на восток, а оставшихся вытеснила потребкооперация. В 1930-х годах здесь разместили раскулаченных крестьян из села Лебяжье Курганской области, которые и дали новое название улице.

Улица Третья Вогульская, ныне — Известковая. Долгое время была транспортной артерией, по которой с известкового карьера на демидовские заводы доставлялась известь. Застраивалась жилыми домами она поздно — в начале ХХ века.

Если все упомянутые улицы шли параллельно друг другу, то Вогульская-Поперечная пересекала их поперёк. Никаких достопримечательностей на ней не было. В советское время она стала Поперечной.

Наконец, просто улица Вогульская, проходившая по границе Выйского медного завода, получила своё название от Никиты Акинфиевича Демидова и сохранила его по сей день.

Кроме этого, на Лебяжке существовали ещё три улицы: Короткая, Угловая и переулок Новый. Но последний был полностью застроен в 1960–1970-х годах прошлого века, а улица Короткая лишилась всех домов в 1990-е и превратилась в некоторое подобие зоны отдыха.