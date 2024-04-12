А вы знали? В Нижнем Тагиле были созданы первые в мире системы для транспортировки ракетного топлива

Нижний Тагил имеет непосредственное отношение к освоению космоса. Именно в нашем городе были разработаны и созданы первые в мире транспортные системы для перевозки ракетного топлива — жидкого кислорода.

А начиналось всё в декабре 1950 года, когда о полётах в космос говорили как об очень далёкой перспективе. Тогда Министерство транспортного машиностроения СССР решает организовать производство железнодорожных цистерн для перевозки жидкого кислорода. Было решено разместить его на Алтайском вагоностроительном заводе и «Уралвагонзаводе». Но вскоре стало известно, что вагоностроители Алтайского завода не смогут справиться с задачей. На УВЗ работы по созданию цистерн шли успешно. В 1953 году в цехе 360 был создан участок для производства цистерны 21Н1. Для проведения надзора за её изготовлением была создана группа во главе с заместителем главного конструктора КБ по вагоностроению Мефодием Веремьёвым.

В начале второго полугодия 1953 года опытные образцы цистерны 21Н1 с жидким кислородом прошли государственные испытания. В 1954 году был сдан в эксплуатацию специализированный сборочный корпус 200 из четырёх пролетов: отделений 210 и 220, испытательной станции и построенного ранее цеха № 52, ставшего отделением 230. Тогда же тагильские вагоностроители изготовили и отправили заказчикам 135 цистерн 21Н1. А через несколько месяцев группой Мефодия Николаевича Веремьёва была представлена более надёжная и технологичная цистерна 8Г52. Таким образом проблема доставки жидкого кислорода и заправки им топливных баков ракет была решена. Это были первые шаги становления нижнетагильского криогенного производства, которое разместилось на юго-западной окраине «Уралвагонзавода».

В августе 1954 года на УВЗ было образовано особое конструкторское бюро ОКБ-250, первым заданием которого стала разработка и изготовление средств для заправки ракеты Р-7. Уже к весне 1957 года специалисты ОКБ-250 подготовили целый комплекс транспортных заправочных средств: железнодорожный заправщик 8Г117 для заправки баков Р-7 жидким кислородом, дозаправщик 8Г118 и специальный агрегат 8Г128 для заправки ракеты жидким азотом. И 4 октября 1957 года ракета Р-7 вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли ПС-1.

Впоследствии тагильские криогенщики проектировали и создавали оборудование и системы для заправки орбитальных космических кораблей «Восход», «Союз», «Протон» и первого советского космического комплекса «Энергия-Буран», а также средства для транспортировки и хранения криогенных компонентов.

Мефодий Николаевич Веремьёв (фото неизв. автора, 1957 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Glavnyj-konstruktor-po-kriogennoj-tehnike-M.N.Veremev.-1957-god.-kopija.jpg) ПС-1 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/obrazky/s_sputnikexploded-99.jpg)

По материалам:

http://historyntagil.ru/zavod/4_297.htm

http://historyntagil.ru/zavod/4_278.htm