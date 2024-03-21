А вы знали? В Нижнем Тагиле была открыта первая публичная библиотека на Среднем Урале

Нижний Тагил стал первым населённым пунктом Среднего Урала, где задолго до появления земских общенародных образовательных программ открылась публичная библиотека.

Первое подобие библиотеки появилось на Нижнетагильском заводе ещё при Никите Акинфиевиче Демидове, который под влиянием старшего брата Прокофия озадачился созданием при заводе школ — начальной общеобразовательной и художественной, где готовили «отроков, к малеванию талант имеющих», для лаковых промыслов. В период с 1750 по 1760 год Никита привёз на завод из Москвы и Петербурга более сотни учебников, карт и других учебных пособий. Эта библиотека регулярно пополнялась самим Никитой Акинфиевичем.

Расцвет тагильской школы принято связывать с именем Николая Никитича Демидова. Уже в 1806 году тагильская двухклассная общеобразовательная школа была преобразована в учебное заведение с четырёхгодичным циклом обучения. В ней могли обучаться до 110 человек, а фонды школьной библиотеки насчитывали уже порядка 200 книг и более 100 географических карт и лабораторных приборов. Одна беда: вся эта кладовая знаний была доступна только учащимся и учителям и только в стенах школ. Книги и учебные пособия было категорически запрещено выдавать на руки.

Вступивший весной 1828 года в права наследования старший сын Николая Никитича Демидова, Павел, начал присылать на Нижнетагильский завод ещё и техническую литературу. Это были книги по металлургии, химии, геологии, пособия по разведению лесов, научные журналы на русском и иностранных языках, а также книги по истории, астрономии и географии. При нём же школьные учебники, карты и пособия были выделены в отдельный фонд и переданы Выйскому училищу. Остальные же книги и журналы стали основой для заводской библиотеки, которая была учреждена в 1836 году «Положением о Нижнетагильской заводской публичной библиотеке», составленном лично Павлом Николаевичем Демидовым.

«Положение» гласило: «По воле господ заводовладельцев учреждается при Нижнетагильском заводе публичная библиотека. Целью данного общеполезного заведения является стремление пробудить любознательность в народе и таким образом ускорить образованность в крае».

Правда, ни в тот год, ни в последующие несколько лет библиотеку так и не открыли. Точнее, она работала, но исключительно для заводских приказчиков, мелких служащих и мастеровых. Только эти категории заводчан имели право взять книгу для работы с ней в «читальной комнате» или же на дом. Лишь с приходом на должность «главного уполномоченного по заводам Демидовых» Андрея Николаевича Карамзина заводская библиотека стала доступной для всех жителей посёлка. Произошло это в 1854 году. Сам Андрей Карамзин привёз на завод свыше 400 книг и научно-популярных журналов, а кроме того, распорядился ежегодно выделять из заводской кассы по 600 рублей на приобретение новых книг и журналов. Библиотеку разместили на втором этаже левого флигеля заводоуправления. Населению было объявлено, что пользоваться ей могут «все без исключения жители завода, невзирая на сословия и звания». Первым библиотекарем стал ссыльный поляк, участник Варшавского восстания 1830–1831 годов Адольф Михайлович Янушкевич, первоначально взятый на завод садовником.

К лету 1918 года фонды заводской публичной библиотеки составляли более 17 тысяч единиц хранения. В советское время она стала основой краеведческой библиотеки.

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