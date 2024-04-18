А вы знали? В Нижнем Тагиле был свой автозавод, который собирал автомобили Ford

В 1930–1940-е годы в Нижнем Тагиле действовал Нижнетагильский авторемонтный завод (АРЗ). Первоначально он занимался только ремонтом автомобилей, которые работали на строительстве Ново-Тагильского металлургического завода, и представлял собой две небольшие мастерские. Но в 1932 году советское правительство купило за океаном лицензию на сборку автомобилей Ford. Было решено расширить авторемонтный завод в Нижнем Тагиле и приспособить его под сборку лицензионных машин. Директором строительства был назначен опытный управленец, хороший знакомый Сталина Михаил Михайлович Царевский. Для авторемонтного завода было выбрано место на северо-западной окраине Красного Камня, неподалёку от железнодорожных линий.

Первый директор АРЗ Михаил Царевский (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://lexicon.dobrohot.org/images/e/e5/00008312.jpg)

За один год восемь месяцев были построены сборочный и малярный цехи, расширены помещения механической и ремонтной мастерских, построены инструментальный участок и склад готовой продукции. В 1934 году Нижнетагильский авторемонтный завод выдал первые собранные автомобили, а Михаил Царевский и полтора десятка строителей были награждены орденами и медалями.

В довоенный период Нижнетагильский авторемонтный завод занимался сборкой грузовых автомобилей и автобусов по лицензии Ford и практически всей линейки автомобилей ЗИМ (завода им. Молотова), а также ремонтом всех автомобилей, работающих на НТМЗ, включая итальянские самосвалы Fiat, к качеству которых было много претензий.

С 1937 года половина всех собранных на АРЗ грузовиков направлялась в леспромхозы города и Пригородного района. Остальные пополняли гараж Ново-Тагильского завода.

В 1942-м завод переоборудовали под сборку армейских «виллисов» и «студебеккеров», которые поступали из Соединённых Штатов по лендлизу. Кроме того, на площадях завода ремонтировали трофейные и отечественные легковые и грузовые автомобили, собирали артиллерийские передки. Было выпущено несколько радиопеленгаторов на базе грузовиков ГАЗ.

В 1943 году Нижнетагильский АЗР был включён в структуру треста «Тагилстрой», а затем и Тагиллага. В период с 1943 по 1946 год штат предприятия на две трети был укомплектован заключёнными и спецпереселенцами. В 1944 году завод занялся переводом грузовиков на газогенераторные двигатели и восстановлением трофейной автотехники. Так продолжалось шесть лет, а затем в столице было принято решение Нижнетагильский АРЗ закрыть, а оборудование и технологии передать авторемонтным мастерским посёлка Уралец.