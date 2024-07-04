А вы знали? В годы Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле выпускали не только танки Т-34, но и штурмовики Ил-2

В августе 1941 года в Нижний Тагил начали прибывать эшелоны с оборудованием ленинградских авиационного и авиамоторного заводов № 381 и № 380, а затем и рабочие этих предприятий. Цеха разместили на территории УВЗ, семьи рабочих и ИТР поселили в разных районах города, в сёлах Лая, Покровское и в деревне Северной.

Организовано эвакуированное производство было плохо. Доставка рабочих от мест проживания до работы и обратно осуществлялась по железной дороге и часто занимала до двух часов. Часть производства, в том числе конструкторское бюро и лётно-испытательная часть, были размещены в Валегином бору, склад готовой продукции — на пустыре, где после войны будет построена Нижнетагильская трикотажная фабрика.

Тем не менее к ноябрю 1941 года завод № 381 выпустил первые 12 штурмовиков Ил-2, собранных из привезённых деталей. В ноябре 1941-го завод приступил к выпуску модификации самолёта с неубирающимися лыжами, а конструкторское бюро завода № 381 занялось разработкой варианта самолёта с экипажем из одного человека — в начале войны в авиационных частях наблюдалась острая нехватка лётчиков. Также в этом КБ была создана модификация штурмовика с другим, более рациональным размещением пушечно-пулемётного вооружения.

Испытания собранных Ил-2 проходили над жилыми домами Вагонки и посёлка Валегин бор. При этом пролёты на «нижнем потолке» в режиме штурмовки часто приводили к тому, что в бараках и домах дрожали и трескались оконные стёкла, а домашний скот в страхе разбегался по лесам.

Всего в Нижнем Тагиле было собрано и отправлено на фронт 270 штурмовиков Ил-2. В начале 1943-го завод № 381 был переведён в Москву, где наряду с Ил-2 начал выпускать истребители Ла-5 и Ла-7. Часть рабочих авиазавода осталась на Урале и была переведена в Верх-Нейвинск, на завод, где производилась сборка военно-транспортных самолётов Дуглас DC-3 и изготавливались детали для отечественных самолётов Ли-2, сборка которых велась в Ташкенте. А некоторые специалисты заводского КБ переехали в Билимбай, где шла разработка первого советского реактивного истребителя БИ-ВС.

По материалам: XI Зыряновские чтения, г. Курган, 05–06.12.2013.