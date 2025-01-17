А вы знали? В честь Нижнего Тагила были названы 5 кораблей

Сегодня мало кто помнит, а некоторые и не знают, что у Нижнего Тагила были тёзки, плававшие по рекам и морям. Вообще, традиция присваивать кораблям имена городов уходит корнями вглубь веков и берёт начало с 1710 года, когда со стапелей Новоладожской верфи сошёл 50-пушечный линейный корабль «Выборг». С тех пор морские и речные суда начали называть в честь российских городов.

Первым покорителем водной стихии с именем «Тагил» был 70-сильный кабестан, построенный в середине XIX века на Нижнетагильском заводе и водивший баржи с чугуном по заводскому пруду и речке Чёрной до Черноисточинского завода. В те времена речка Чёрная была ещё судоходной. В 1919 году пароход «Тагил» начал работать на доставке делового леса с делянок близ Тагильского пруда, а по праздникам выполнял роль прогулочного судна. Но через пару лет работы был поставлен на прикол и 10 лет служил причалом для лодок в городском парке. После чего был отправлен на переплавку.

Следующее судно с названием «Тагил» появилось в 1949 году. Появилось оно не на Тагильском пруду, а на Волге. Это был сухогрузный речной теплоход проекта «11» грузоподъёмностью до 2000 тонн, построенный на стапелях судостроительного завода «Красное Сормово» в городе Горьком. После 20 лет безупречной службы корабль списали, и он ещё 10 лет служил плавучим причалом.

В 1967 году на судостроительном заводе имени Жданова в Ленинграде был построен лесовоз ледового класса проекта «596», получивший название «Нижний Тагил». Длина судна составляла 122 метра, ширина — 17 метров. Оно могло принять на борт до 6,5 тысяч тонн леса или зерна. Низкая осадка давала судну возможность не только ходить по морям, но и заходить в речные порты. Лесовоз прослужил более 30 лет, перевозя грузы по Балтике и северным морям.

В 1970 году в водах Каспия появился ещё один «Тагил» — среднее добывающее рыбо траулерное судно проекта «1375». Корабль был построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького и передан на баланс объединения «Каспрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР. Судно проработало более 30 лет и до сих пор стоит в доках на Каспийском море, но уже не выходит в море.

Последний «Тагил» появился на свет в 1976 году на Выборгском судостроительном заводе. Это был морской водоналивной танкер проекта «1549» водоизмещением 5880 тонн, предназначенный для обеспечения боевых кораблей пресной, котловой и питьевой водой. Судно 14 лет прослужило на Балтике, а в 1990 году в составе группы других судов совершило переход во Владивосток, где осталось нести службу в составе Краснознамённого Тихоокеанского флота. В 2007 году оно было списано и в настоящее время находится на одном из «корабельных кладбищ» Тихоокеанского флота.