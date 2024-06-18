А вы знали? В 1990-е годы в Нижнем Тагиле на НТМК выпускали видеомагнитофоны Funai, которые пользовались большим спросом

Идея начать собирать на НТМК видеомагнитофоны и другую электронную технику возникла в марте-апреле 1989 года, когда руководство комбината наметило реорганизацию отдела автоматизированных систем управления (АСУ). В ходе реорганизации предстояло большое сокращение кадров, и, чтобы трудоустроить людей, было принято решение создать новый цех по производству сложной бытовой электронной техники. Через Министерство чёрной металлургии и фирму «Фэрст Девелопмент», которая занималась организацией производства, металлурги вышли на японскую компанию «Фунаи» (Funai Electric Co.) и начали переговоры об открытии сборочного производства продукции фирмы в Нижнем Тагиле.

Поначалу руководство фирмы с осторожностью отнеслось к тагильчанам, поскольку на НТМК собирались выпускать только 10 тысяч видеомагнитофонов в год, а это не устраивало японцев. В итоге тагильчане согласились вдвое увеличить объёмы и договор был подписан.

1 октября 1989 года начальником нового цеха был назначен Александр Генрихович Шлегель, тут же начался набор персонала и строительство самого цеха бытовой электронной аппаратуры.

Тагильчане осмотрели производство в Японии, отправили на учёбу в Данию, Швецию и ФРГ шесть человек. К весне следующего года новый цех был готов к запуску. Наконец, 17 мая 1990 года был собран первый видеомагнитофон. На задней панели аппарата было указано «Финишная сборка в СССР», что в те годы вызывало определённые сомнения у отечественного потребителя, однако качество «видиков» было безупречным. Правда, не обошлось без брака: из первых проданных 20 тысяч видеомагнитофонов было возвращено по гарантии 37 штук. Зато гарантийный ремонт благодаря блочной сборке занимал от 12 до 48 часов — неисправный узел просто заменялся новым, рабочим.

В 1990 году комбинат продал 23 тысячи видеомагнитофонов «Фунаи», а план на следующий год составил уже 60 тысяч аппаратов, что должно было принести НТМК более 70 миллионов рублей чистой прибыли. Также в планы на 1991 год был включён выпуск телевизоров, аудиомагнитол, открытие сети сервисных центров и пунктов проката видеокассет.

Тагильские «Фунаи» зарекомендовали себя надёжными, простыми в эксплуатации аппаратами и в 1990-х пользовались высоким спросом не только в нашем городе и во всей Свердловской области, но и в соседних регионах: Курганской, Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае.

По материалам:

– В. Маркевич «Видеомагнитофоны на НТМК», газета «Тагильский рабочий» от 07.08.1990.