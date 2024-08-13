А вы знали? Уральские старатели добывали золото и платину с помощью «швейных машинок»

История эта началась в 1851 году, когда два приятеля, Исаак Зингер и Эдвард Кларк, организовали на двух маленьких фабриках в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк производство горнодобывающего оборудования. Дела поначалу шли неважно, и компаньоны начали брать заказы на всевозможные механические изделия. В том числе и на швейные машинки, которые набирали популярность у домохозяек. Спустя четыре года швейные машинки компании Singer завоевали золотую медаль на Всемирной промышленной выставке в Париже, а ещё через год в пяти европейских странах открылись филиалы фирмы. В 1900 году Singer открыли своё представительство в Москве, а затем и завод в Подольске, который в год выпускал более тысячи швейных машинок.

К 1904 году швейные машинки Singer продавались почти в 100 городах Российской империи, а их название стало в России именем нарицательным. В том же 1904 году руководство фирмы решило предлагать на российском рынке и другую свою продукцию, в том числе драги для мытья золотого песка и платины. Первыми об этих агрегатах узнали на Урале, и вскоре драги «Зингер» заработали на Берёзовских приисках, а старатели, узнав о происхождении драг, окрестили их «швейными машинками».

Присматривались к драгам фирмы Singer и Демидовы. Эти машины были просты в обслуживании, сравнительно недороги, но имели ряд существенных недостатков: малую глубину захвата грунта, слабые двигатели, небольшой запас хода. Уральские старатели пытались внести в конструкцию драг усовершенствования, но руководство российского филиала компании «Зингер» заявило, что переделанные драги будут лишены гарантийного обслуживания.

В демидовском хозяйстве пошли другим путём. В 1905 году на площадях давно уже закрытого Авроринского завода были заложены две паровые драги, которые сконструировал выпускник Нижнетагильского горного училища инженер Михаил Бурдаков. Он же руководил работами по постройке драг. В 1906 году первая демидовская драга начала работать на реках Чёрной и Тагил. На следующий год была поставлена на ход и вторая драга, которая заработала на реке Мартьян.

Демидовские драги имели имена собственные: «Аврора» (в честь Авроры Карловны Карамзиной-Демидовой) и «София» (в честь жены Елима Павловича Демидова — Софьи Илларионовны). Обе машины имели паровые двигатели вдвое мощнее, чем у драг «Зингера», значительно большую автономность и глубину черпания грунта до 3 метров (против 1,25 метра у «швейных машинок»). Правда, на этом производство собственных драг на тагильских заводах закончилось: третью драгу, которую хотели назвать «Евгения» (в честь жены Анатолия Павловича Демидова), наполовину недостроенную, продали в Невьянск, и там её следы затерялись.

Накануне Октябрьской революции Елим Павлович Демидов продал остатки Авроринского завода двум тагильским купцам, которые открыли там свечную, кожевенную и мыловаренную фабрики. А «Аврора» и «София», правда уже переименованные при новой власти, прослужили до 1926 года, после чего были заменены драгами производства завода «Красный Путиловец», более производительными.

Судьба же «швейных машинок», работавших на Урале, в большинстве своём неизвестна: скорее всего, их разобрали на запчасти.