А вы знали? «Уралкриомашу» — 70 лет!

О том, что Нижний Тагил напрямую и очень тесно связан с освоением космоса, его жители узнали довольно поздно, в середине 1970-х годов, когда в некоторых газетах появилась информация, что без продукции ряда тагильских предприятий полёты в космос были бы просто невозможны.

История «космического Тагила» началась 1 октября 1954 года, когда постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР на УВЗ было создано особое конструкторское бюро криогенной техники и наземного стартового оборудования ОКБ-250. Возглавил его Мефодий Николаевич Веремьёв. А двумя месяцами ранее главный конструктор НИИ-88 Сергей Павлович Королёв выдал конструкторам бюро техзадание на создание средств заправки и дозаправки жидким кислородом космической ракеты Р-7.

К новому делу широко привлекались научно-исследовательские институты страны. Например, Киевский институт электросварки имени Патона вместе с сотрудниками заводской сварочной лаборатории УВЗ создал особую технологию сварки. Изучением физических свойств материалов в условиях сверхнизких температур занимался Государственный институт прикладной химии. В 1956-м началось производство средств заправки жидким кислородом космических ракет-носителей. С их помощью в августе 1957 года на космодроме Байконур была запущена первая успешно испытанная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Подвижные заправочные средства для ракеты с мощными криогенными насосами обеспечили успешные запуски целого ряда искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных станций, космического корабля «Восток» с первым космонавтом на борту и следующих пилотируемых космических полётов. Это было первое большое достижение криогенного производства УВЗ.

Следующим этапом развития криогенной техники стало создание стационарных комплексов на космодроме для хранения и заправки космических кораблей жидким кислородом и азотом. Комплексы использовались для запуска ракетно-космической системы «Союз» и оказались гораздо надежнее и эффективнее прежних передвижных заправочных средств.

Ещё одним выдающимся достижением ОКБ-250 в 1960-х годах стало создание железнодорожных цистерн для перевозки жидкого водорода — самого эффективного ракетного топлива. Задача по сложности превосходила предыдущие, но конструкторы ОКБ-250 справились с ней, создав цистерну ЖВЦ-100, которая в конце 1960-х — начале 1970-х была успешно использована в космической программе изучения Луны, а её модификации — в программе по запуску ракетно-космической системы «Энергия — Буран». Славной страницей в истории ОКБ-250 стало участие в международной программе «Морской старт». Специалисты «Уралкриомаша» разработали и изготовили средства хранения и заправки топливом ракеты «Зенит».

В настоящее время АО «Уралкриомаш» продолжает изготавливать специализированные изделия для реализации российской космической программы. В частности, предприятие принимает активное участие в создании космодрома «Восточный». Уникальный коллектив с большим опытом работы востребован во всех космических программах страны.

По материалам газеты «Тагильский рабочий», «Областной газеты», а также:

— Е. Горинова. «Уралкриомаш»: в космос из Нижнего Тагила // Военно-промышленный курьер, № 11, сентябрь 2013 г.

— Е. Евлашина. Малая земля Вагонки // газета «Машиностроитель», № 37 от 26.09.2014.

— С. Устьянцев, А. Пислегина, А. Фахретденова. Элита российской индустрии. «Уралвагонзавод». Екатеринбург, 2001.