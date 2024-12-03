А вы знали? Улица Кузнецкого в Нижнем Тагиле названа в честь земского врача

А вы знаете, что в Нижнем Тагиле жил и работал один из пионеров земской хирургии, известный врач и общественный деятель Урала, создатель земской больницы Пётр Васильевич Кузнецкий?

Родился доктор Кузнецкий 6 апреля 1844 года. Окончив в 1871 году медицинский факультет Казанского университета, он поступил на службу в Верхотурское земство. Земская медицина в Пермской губернии только создавалась, и молодой хирург стал одним из наиболее активных её строителей. В 1872 году он возглавил Нижнетагильский земский врачебный участок, а с 1887 по 1892 год являлся главой уездного санитарного комитета. Под его председательством с 1882 по 1892 год состоялось 10 съездов земских и земско-заводских врачей.

16 лет Пётр Васильевич преподавал в созданной им Нижнетагильской фельдшерской школе, при этом много занимаясь практической медициной. Пётр Васильевич Кузнецкий первым в мире стал использовать спирт в качестве антисептического средства при операциях, применил герметическую гипсовую повязку с камфорным спиртом, разработал и применил оригинальную антисептическую методику, с помощью которой успешно проводил самые сложные операции. Свой метод антисептики он широко применял во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, возглавив Нижнетагильский госпиталь Верхотурского комитета помощи раненым, развёрнутый вблизи Одессы.

Много лет Кузнецкий убеждал земские власти и купечество в необходимости открытия в Нижнем Тагиле земской больницы. 29 ноября 1884 года земская больница на 30 коек, выстроенная по проекту и под непосредственным наблюдением Петра Васильевича, приняла первых пациентов. За 25 лет существования Нижнетагильской земской больницы в ней лечилось около 30 000 больных; её врачами было выполнено 172 000 малых и 4 000 больших операций. В 1887 году материалы и отчёты Нижнетагильской земской больницы были представлены на Сибирско-Уральской выставке, и вызвали огромный интерес у посетителей и участников мероприятия. В это же время Кузнецкий открыл при земской больнице аптеку, цены в которой были намного ниже, чем в других аптеках, а для малоимущих примерно 50% ассортимента лекарств были бесплатны (оплата происходила из средств Нижнетагильского земского врачебного участка).

В 1904 году Пётр Васильевич Кузнецкий занял пост председателя комитета Красного Креста в Нижнем Тагиле. Во время русско-японской войны он руководил лазаретом для лечения раненых и больных солдат, проводил подготовку сестёр милосердия для общества Красного Креста. Многое сделал он и для укрепления материально-технической базы земской больницы, создав большой запас лекарств и перевязочного материала, приобретая новое оборудование и инструменты. Эти запасы позволили быстро восстановить работу медицинских учреждений в Нижнем Тагиле после окончания Гражданской войны на Урале.

В память о выдающемся хирурге в 1984 году решением Нижнетагильского горисполкома улица Больничная была переименована в улицу Кузнецкого.

По материалам «Тагильский рабочий» от 28.04.1994 г., «Тагильский рабочий» от 20.04.2004 г.