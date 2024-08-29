А вы знали? Улица Богдана Хмельницкого появилась в Нижнем Тагиле по инициативе директора УВЗ Ивана Окунева в знак благодарности эвакуированным сюда украинцам за их вклад в победу над фашизмом

А вы знаете, почему тагильским улицам в советское время давали те или иные названия? Объяснить многие из них нынче не так-то просто.

Например, в мае 1931 года улицу Большерудянскую переименовали в улицу Мамина-Сибиряка. У Большерудянской была «младшая сестра», по сути её дубль, — улица Малорудянская. Но так как Большерудянской больше не было, то название Малорудянская выглядело нелогично. Тогда переименовали и её — просто в Рудянскую.

Улица Кооперативная (бывшая Семёнова) в посёлке Горбуново появилась в 1975 году после выхода в свет постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «О развитии потребительской кооперации в СССР».

Улица Луговая на Вагонке была названа так из-за обилия заливных лугов, появившихся благодаря болоту и многочисленным подземным ключам. Но накануне массовой застройки района болото стали осушать, а на месте лугов развернулось строительство жилья. И Луговую переименовали в улицу Сибирскую в честь 370-летия присоединения Сибири к России. Это произошло в 1954 году.

Улицу Стрелочников на Смычке вряд ли бы стали переименовывать: она носила вполне пролетарское название. Но всё же её переименовали в улицу Пылаева в честь Константина Фёдоровича Пылаева — Героя Советского Союза, который жил на этой улице и трагически погиб на ней же в 1959 году. Инициаторами изменений стали жители улицы и рабочие депо, где Константин Пылаев работал.

Улицу Советскую в Дзержинском районе тоже не было повода переименовывать. Однако в 1954 году по инициативе директора УВЗ Ивана Васильевича Окунева ей дали новое имя — Богдана Хмельницкого. Сам «народный директор» объяснял это тем, что в годы войны на Вагонку были эвакуированы десятки тысяч украинцев, которые самоотверженно работали на заводе № 183, своим трудом приближая победу над фашистами и укрепляя обороноспособность Родины, и в районе просто не могла не появиться улица, носящая имя национального героя Украины. Улица Хмельницкого впоследствии была превращена в бульвар, а затем и в проспект. Теперь это проспект Дзержинского.

Улицу Этапную на Вые переименовали в Липовый тракт после того, как вдоль неё высадили более 200 саженцев липы. К сожалению, до наших дней от тех самых лип сохранились лишь три дерева. Виной тому застройка сначала нечётной стороны в 50-х годах прошлого века, а затем и чётной в 1960-х и 1970-х.

Улицу Извездную, названную так ещё в демидовские времена потому, что по ней происходил извоз продукции Нижнетагильского завода на пристани реки Чусовой, переименовали в улицу Челюскинцев накануне приезда в Нижний Тагил участников легендарного дрейфа на льдине экипажа раздавленного льдами теплохода «Челюскин». Причём переименовали улицу сначала её жители, приняв соответствующее решение на заседании уличного комитета, и только полтора месяца спустя, в августе 1934 года, горисполком выпустил постановление о переименовании улицы Извездной в Челюскинцев.