А вы знали? У главного входа в здание заводоуправления на улице Ленина была лестница

Мы все привыкли к внешнему виду одной из визитных карточек нашего города — здания Главного правления Нижнетагильских и Луньевских заводов. Многие уверены, что именно таким оно и было построено в первой половине XIX века. Однако это не так. Изначально к главному входу в здание вела лестница, которая даже сохранилась на фото. Но почему её заменили на широкий и довольно крутой подъезд? Ведь с лестницей здание смотрелось гармоничнее.

Оказывается, что заменили лестницу на подъезд не просто так. Историю эту рассказал в своих воспоминаниях известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов. В начале XX века главный уполномоченный заводовладельцев Демидовых в Нижнетагильском заводском округе Анатолий Октавович Жонес-Спонвиль лишился ноги. Тогда для него на одном из предприятий во Франции был изготовлен протез — изделие по тем временам достаточно дорогое. К протезу управляющий привыкал долго. По воспоминаниям современников, особенно трудно ему давался подъём по лестницам или в гору. Тогда, по приказу Елима Павловича Демидова, который высоко ценил своего «топ-менеджера», рабочий кабинет Жонес-Спонвиля в здании Главного правления заводов перенесли со второго этажа на первый, а вместо лестницы, ведущей к главному входу в здание, был сооружён подъезд, по которому конный экипаж управляющего мог подвозить своего пассажира прямо к дверям.

Позднее Жонес-Спонвиль ездил в Москву, где ему изготовили более удобный протез, к которому он быстро привык и даже мог ходить на охоту в компании с самим заводовладельцем. Лестницу же восстанавливать не стали: Елим Павлович, предчувствуя наступление необратимых перемен в Российской империи, согласился акционировать свои уральские заводы и продать зарубежным инвесторам 89% акций.

По материалам:

— Орлов И. А. «Старый Тагил глазами краеведа», ISBN 978-5-903156-20-7

— Орлов И. А. «Тагильская тетрадь» (рукопись, самиздат), 1991 г.