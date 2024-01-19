А вы знали? Трамплинный комплекс на горе Долгой в Нижнем Тагиле входит топ-100 лучших трамплинов мира 

Трамплинный комплекс на горе Долгой является одним из самых современных и оснащённых в нашей стране, он входит в число трёх комплексов в России, рекомендованных для тренировок Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ. Кроме того, он входит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира» и включает в себя трамплины проектной мощностью К-20, К-40, К-60, предназначенные для тренировок и детских соревнований, и олимпийские К-90 и К-120. А также лыже-роллерную трассу протяжённостью 2,5 километра, площадки для занятий летними и зимними видами спорта, развитую инфраструктуру.

Официальным днём рождения комплекса считается 20 ноября 1975 года, когда был подписан акт его приёмки в эксплуатацию государственной приёмочной комиссией. Но мало кто знает, что задолго до того, как появились трамплины, на Долгой занимались горнолыжники: в конце 1925-го здесь проходили городские соревнования по лыжному двоеборью, а в 1930-х годах — спортивно-военизированные эстафеты учащейся молодёжи. Первые летающие лыжники начали тренироваться на горе Долгой в 1960 году, когда здесь по инициативе директора Высокогорского рудоуправления Сергея Николаева были построены лыжная база и первый трамплин. Правда, у горы Долгой вскоре появился конкурент в лице горы Белой, где по инициативе спорткомитета Свердловской области начали проводиться областные и республиканские соревнования по горным лыжам. Гора Белая даже принимала 1-ю Спартакиаду народов СССР. Главным недостатком Белой являлось отсутствие бытовых условий для спортсменов, а строительство там инфраструктуры было затруднено сложными геологическими условиями. Тогда-то и возникла идея построить такой комплекс на Долгой.

В наши дни традиции тагильских летающих лыжников продолжают воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Аист».