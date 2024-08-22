А вы знали? Тагильские заводы в XIX столетии принимали участие почти во всех значимых промышленных выставках России и Европы

Триумфальное шествие нижнетагильских заводов по выставкам началось с 1829 года, когда на 1-й Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге продукция тагильских заводов господ Демидовых была отмечена золотой медалью. Экспозиция Нижнетагильского и Выйского заводов тогда была представлена десятью видами листового и профильного железа, медными «штыками» и образцами железной и медной домашней утвари. На следующей выставке, проходившей в 1831 году в Москве, тагильчане кроме сортового железа представляли ещё гвозди, проволоку и орудия сельскохозяйственного назначения. Экспозиция была отмечена малой золотой и серебряной медалями, а также благодарственным адресом устроителей выставки. Выставки 1833, 1835 и 1839 годов в Петербурге, Москве и Варшаве принесли тагильским заводами ещё пять бронзовых и две золотые медали. Промышленные выставки 1841, 1843 и 1845 годов добавили в копилку Выйского завода две бронзовые и серебряную медали, а железо Нижнетагильского завода было отмечено малой золотой и бронзовой медалями.

Выставка 1849 года в Петербурге открыла Демидовым дорогу на 1-ю Всемирную промышленную выставку в Лондоне, которая прошла в 1851 году и принесла тагильским заводам три бронзовые медали. Итоги московской выставки 1853 года оказались для тагильчан поскромнее: всего одна серебряная медаль. На выставке 1857 года в Варшаве, где представлялась в основном продукция для сельского хозяйства, демидовские заводы остались без наград. А в 1862 году на II Всемирной выставке в Лондоне тагильские железо, сталь и медь получили золотую медаль.

Организация международной промышленной выставки в Париже, которая прошла в 1867 году, не обошлась без участия самих Демидовых, а тагильская экспозиция «руд, медных и железных изделий заводов П. П. Демидова, князя Сан-Донато» была отмечена большой золотой медалью.

На Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года тагильские медь и железо были отмечены специальным призом. То же самое произошло и на Венской выставке в 1873 году. На Всемирной выставке в Филадельфии в 1876-м тагильская экспозиция получила бронзовую медаль за железо, и в том же году Нижнетагильский завод получил специальный приз кабинета министров России за возведение первой в стране бессемеровской фабрики. Следующее достижение — Гран-при Всемирной выставки в Париже 1878 года и благодарность министерства сельского хозяйства «за постоянное внимание и многолетнюю помощь в организации Нижегородских ярмарок».

Целую коллекцию медалей всех достоинств и благодарственных адресов собрали тагильские заводы на 1-й Сибирско-Уральского края кустарно-промышленной выставке в Екатеринбурге в 1887 году. На этой выставке впервые демидовские заводы представляли свои товары совместно с тагильскими кустарями и купцами, за что были удостоены специального приза организаторов мероприятия. А на крупнейшей XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде медалями и почётными грамотами были отмечены не только тагильские медь и железо, но также тагильские подносы и сундуки, и даже тагильская пожарная дружина.