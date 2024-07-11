А вы знали? Тагильчане принимали активное участие в создании в годы Великой Отечественной войны танковой колонны Русской православной церкви «Дмитрий Донской»

В сентябре 1943 года состоялся Собор епископов русской православной церкви на котором, в числе прочих было принято решение о постройке на средства церкви танковой колонны, которая позднее была названа именем великого русского полководца, святого благоверного князя Дмитрия Донского. К тому времени верующие Советского Союза и духовенство уже занимались сбором вещей и средств в Фонд обороны. К началу осени 1943-го на счетах Русской православной церкви аккумулировались денежные средства в размере более 6 млн рублей.

В конце сентября заказ на производство танковой колонны был размещён на заводе № 183 в Нижнем Тагиле. К сбору средств активно подключились прихожане Казанской церкви на Вые и церквей, расположенных в Пригородном районе города. Всего же прихожане и священники Тагильского района собрали в Фонд обороны 234 тысяч рублей и несколько килограммов золотых и серебряных вещей.

Стоимость танковой колонны «Дмитрий Донской» составила более 8 млн рублей. Танки колонны воевали в составе 38-го отдельного танкового полка и ряда других танковых соединений и за время боёв уничтожили более 1400 солдат противника, более 40 орудий и 100 пулемётов противника, 38 немецких танков, 17 бронетранспортёров и более 100 автомашин.

После окончания Великой Отечественной войны танки из колонны «Димитрий Донской» были установлены в музее вооружённых сил в Москве, а также на военных мемориалах Ленинграда и Тулы. А в 2000 году в память об участии «Уралвагонзавода» в создании танковой колонны у проходной предприятия было начато строительство храма Дмитрия Донского, в котором уже 1 июня 2003 года были начаты регулярные богослужения.

По материалам:

ГАРФ Ф.6991. Оп.2. Д.16. ЛЛ 43-49.

Сообщения из епархий // Журнал Московской Патриархии. 1943. № 2. С.30. и 1944. № 5. С.26.

ЦАМО (ЦА Минобороны РФ). Ф. 364 гв. ТСап. Оп. 104.301. Д. 1. ЛЛ. 1-66.

Голубев В. С. Танковая колонна. Рукопись по материалам ЦАМО РФ.