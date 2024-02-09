А вы знали? Статую Свободы в США построили масоны из тагильского медного листа, а Павел Демидов заработал на этом 1 млн франков. Он говорил о скульптуре: «Единственная из моих женщин, которая принесла мне доход»

Одной из самых таинственных историй, будоражащих умы тагильчан и гостей города, является история о том, что знаменитая статуя Свободы, или, как её называют жители США, «Леди Свобода», сделана из тагильской меди. Правда, в советский период историки в один голос утверждали, что всё это не более чем красивая легенда, однако доказательств своей правоты почему-то не приводили. Причиной отсутствия доказательств была простая нехватка информации об истории создания одного из главных символов США. Кроме того, с идеологической точки зрения повышенный интерес к истории страны «наиболее вероятного противника» не мог найти понимания в научных кругах Страны Советов.

В начале нулевых ряд тагильских краеведов решили всё-таки выяснить, имеет ли отношение наш город к рождению статуи Свободы или рассказы о тагильском происхождении памятника не более чем чья-то выдумка или шутка.

Поиски начались со знакомства с историей создания самой статуи. Оказалось, что официальных историй у «Леди Свободы» две — американская и французская. Обе, в принципе, схожи, однако обе имеют ряд белых пятен, а то и откровенных противоречий. Американцы считают, что статую изготовили во Франции из меди, закупленной в Норвегии, после чего Свободу разобрали и перевезли в Нью-Йорк, где изготовили только основание монумента из цемента, купленного в Германии. Историки Франции норвежское происхождение меди не подтверждали и заявляли, что детали памятника были изготовлены на французском судоремонтном заводе «Мартини» (Martini), который находился... на берегу Чёрного моря.

Казалось бы, ни о какой тагильской меди официальная история не знает. Но стоило только копнуть архивы поглубже, как начинали проявляться весьма любопытные детали. Выяснилось, что завод «Мартини» на берегу Чёрного моря принадлежал Анатолию Николаевичу Демидову. Вскоре после его смерти предприятие приобрело некое «Анонимное общество корабельных верфей, мастерских и плавилен в городе Николаеве» из Бельгии, основным держателем акций которого был племянник Анатолия Демидова — Павел Павлович Демидов. После смерти Павла в 1885 году завод достался его старшему сыну Елиму. Тот в 1896 году уступил завод российско-французскому «Обществу механического производства в Южной России», при этом оставаясь акционером этого общества. В ноябре того же 1896 года завод был переименован в «Наваль», а в 1911-м был продан «Обществу Николаевских заводов и верфей». При этом более половины уставного капитала общества обеспечивал Русский для внешней торговли банк, директором которого был Клементий Подменер, тесть Анатолия Павловича Демидова. Сразу после Октябрьской революции предприятие было национализировано и переименовано в Черноморский судостроительный завод.

А. Н. Демидов, П. П. Демидов, Е. П. Демидов (фото неизв. авт. 1890–1910 гг. / фрагменты ориг. изображений / общ. достояние)

На самом Черноморском судостроительном заводе легенду о демидовской меди знали давно, но документально подтвердить или опровергнуть её не могли: заводские архивы были либо вывезены прежними заводовладельцами, либо утрачены в годы Гражданской войны.

Ещё одно неожиданное открытие: оказалось, что автор статуи Свободы французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди ещё в 1860 году договаривался с Анатолием Николаевичем Демидовым о приобретении 40 тонн меди для реализации проекта «Свет Азии» в Египте. Но тогда у египтян не было средств на доставку и установку памятника и Бартольди отказали. Выяснилось также и то, что франко-американский проект по установке статуи Свободы изначально не был государственным: его инициаторами выступили французские и американские масоны. Именно они организовали сбор средств на изготовление, перевозку и установку памятника и подбирали «своих», проверенных исполнителей проекта. Сам «отец» «Леди Свободы» Фредерик Бартольди с 1875 года являлся членом Эльзасско-Лотарингской масонской ложи. Членами этой же ложи являлись и Анатолий Демидов, и его племянник Павел. Тесно сотрудничал с членами этой масонской ложи и Александр Гюстав Эйфель, французский инженер, специалист по проектированию металлоконструкций, создатель знаменитой Эйфелевой башни, который спроектировал и изготовил «скелет» статуи Свободы.

Гюстав Эйфель и Фредерик Бартольди (фото конца XIX в. / общ. достояние)

Как известно, в России масонское движение было запрещено высочайшим рескриптом Александра I ещё в 1822 году. Но Демидовы тайно поддерживали тесные связи с масонами Европы и принимали участие в их акциях и проектах. Известно, что Анатолий Николаевич Демидов предоставлял для собраний и встреч членов ложи свою виллу Villa San Martini, построенную в 1851 году на острове Эльба.

Если Анатолия Николаевича Демидова российские власти только подозревали в связях с масонами, то его племянник Павел Павлович особенно и не скрывал своих симпатий к ним. Известны даже случаи, когда он свободно дискутировал о пользе масонских лож для общества с самим императором Александром II, с которым находился в приятельских отношениях. Подозревали в связях с масонами и Елима Павловича. Однако на защиту чести и достоинства последнего князя Сан-Донато встала бывшая жена Анатолия Демидова, принцесса Матильда-Летиция Вильгельмина Бонапарт, которая фактически заменила Елиму мать на первых годах его жизни и до конца своих дней всячески опекала его, имея широкие связи при российском дворе.

Поиски интересующей информации продолжались не один год. В конце концов на основании документов, полученных из Центрального исторического архива Республики Башкортостан, частного музея Демидовых в Париже, архива провинции Флоренция (Италия), где хранились архивы Марии Павловны Демидовой-Абамелек-Лазаревой, и ряда других источников был пролит свет на легенду о тагильском происхождении статуи Свободы. События развивались следующим образом.

В 1876 году масонами, заседавшими в Конгрессе США, и представителями масонских лож в правительстве Франции была достигнута договорённость о том, что к столетнему юбилею независимости Соединённых Штатов Европа отправит в Америку статую Свободы — переработанную статую «Свет Азии» Фредерика Огюста Бартольди. Американцы обязались построить для статуи пьедестал, для чего в 1877 году провели через Конгресс решение о выделении места в Нью-Йоркской бухте. По обе стороны Атлантики объявили сбор средств для реализации этого грандиозного проекта. Для сбора необходимых денег и в Европе, и в США проводились благотворительные лотереи, спектакли, художественные выставки, аукционы и даже боксёрские бои. Для привлечения внимания простых обывателей к проекту в Филадельфии и Париже были выставлены макеты частей статуи в натуральную величину.

Факел статуи Свободы на Centennial Exhibition в Филадельфии, за 10 лет до сооружения статуи (фото 1876 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Всего удалось собрать немногим более 2 250 000 франков, которых, как вскоре оказалось, не хватало для постройки памятника и перевозки его через океан. Более половины этой суммы предстояло выложить за медь, из которой решили делать «Леди Свободу». Организаторы проекта тщетно пытались уговорить европейских производителей медного листа снизить цены. Затея с подарком оказалась под угрозой срыва. Поэтому Бартольди встречается с Павлом Павловичем Демидовым. Он предлагает поставить необходимое количество медного листа по цене, которая устраивала организаторов проекта, доставить медный лист в Париж и прислать своих мастеровых, которые знают толк в работе с медью. Демидов принял условия, и Бартольди поставил в известность членов оргкомитета. С Демидовым был заключён договор, в котором, помимо финансовой стороны, была оговорена технология изготовления медных деталей. Большая часть заказа должна была быть изготовлена в механическом цехе судоремонтного завода «Мартини» в Николаеве. В основном это были детали одеяния «Леди Свободы» и детали правой руки, держащей факел, а также некоторые детали факела и головного убора.

Выколотка медных листов для статуи на заводе «Мартини» (фото неизв. автора 1883 г. / общ. достояние)

Судя по копиям таможенных документов, всего из Николаева во Францию было отправлено 214 маркированных ящиков с деталями памятника. Детали лица, головы, ног и рук, скрижали изготовили уже в Париже, в мастерской Фредерика Огюста Бартольди. Для этого медный лист доставляли морским путём во Францию на специально зафрахтованном в Норвегии пароходе.

Но самое интересное в этой истории то, что медь на статуе Свободы не совсем тагильская. Точнее, тагильская, но наполовину. Медную руду для выполнения этого заказа Павел Павлович Демидов покупал у заводчиков Пашковых, которые тогда владели знаменитыми Верхоторскими рудниками и Воскресенским заводом под Уфой. Пашковы бились за сохранение своего производства и отчаянно демпинговали на рынке, прося за руду самую низкую в России цену. Купленную у них медную руду перевозили в Нижний Тагил, где из неё изготавливали медный лист, который отправляли в Николаев.

Сборка «Леди Свободы» в Париже закончилась в 1884 году. Собранную статую показали уже смертельно больному Павлу Демидову. Осмотрев её, он сказал: «Единственная из моих женщин, которая принесла мне доход». По оценке Елима Павловича Демидова, за медный лист для статуи Свободы его отец выручил не менее миллиона франков. В 1885 году «Свобода, озаряющая мир» была разобрана и перевезена через Атлантический океан. Ещё год ушёл на сборку и подгонку деталей, и 28 октября 1886 года монумент был торжественно открыт.

Справка МС: статуя Свободы (полное англоязычное название — Liberty Enlightening the World, «Свобода, озаряющая мир») — скульптура высотой 93 метра в стиле неоклассицизма, расположенная на острове, находящемся в Верхней Нью-Йоркской бухте, примерно в трёх километрах к юго-западу от южной оконечности острова Манхэттен. По официальной версии, была сооружена как подарок Соединённым Штатам от Франции к столетию независимости США и к Всемирной выставке 1876 года. Является национальным памятником США. С 1984 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.