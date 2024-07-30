А вы знали? Создатель школы водителей-испытателей на УВЗ Исаак Битенский участвовал в легендарном танковом пробеге из Харькова в Москву в январе 1940 года и доставил в столицу первые образцы Т-34

20 сентября 1941 года в газете «Правда» был опубликован указ Президиума Верховного совета СССР о награждении 88 работников завода № 183 Народного комиссариата среднего машиностроения орденами и медалями. Одним из награждённых был родоначальник школы водителей-испытателей танков УВЗ Исаак Григорьевич Битенский. Он вместе с главным конструктором Михаилом Ильичом Кошкиным доставил образцы танка Т-24 (прототип серийного Т-34) из Харькова в Москву и демонстрировал его возможности членам правительственной комиссии.

Исаак Битенский в 16 лет (фото из архива Григория Битенского / с разрешения владельца)

Исаак Григорьевич Битенский родился 12 июня 1906 года в Крыму, в посёлке Ички, в семье мещанина Григория Битенского. Окончил 4-классную школу в родном посёлке, с 13 лет начал работать. В 1923 году стал механизатором-трактористом в крымском колхозе Бейс-Лехем (ныне — село Хлебное), а в 1928-м был призван на срочную службу в РККА. Демобилизовавшись, Исаак Битенский поехал в Харьков, где поступил работать на Харьковский тракторный завод, одним из смежников которого был Харьковский паровозостроительный завод имени Коминтерна, где с 1936 года работало конструкторское бюро № 190 под руководством главного конструктора Михаила Ильича Кошкина. Два года спустя Кошкин создал конструкторское бюро КБ-24, где приступил к разработке прототипа танка Т-34. Битенского, как опытного механика и водителя-испытателя, закрепили за новым конструкторским бюро. Летом 1939 года в КБ-24 закончили работу над двумя новыми танками: колёсно-гусеничным А-20 и гусеничным А-32. Кошкин отправился в Москву показывать новинки госкомиссии. Испытания новых танков в подмосковной Кубинке в августе 1939 года окончились успешно, но конструктору указали на слабое бронирование машин. Зато к ходовой части, проходимости и манёвренности танков претензий не было. КБ-24 уже к концу декабря 1939 года закончила доводку машины. Кошкин доложил в Кремль, что готов показать танк, получивший индекс А-34. Но тут внезапно возникли трудности с Народным комиссариатом путей сообщения: доставить танки из Харькова в Москву до Нового года не представлялось возможным. Тогда главным конструктором было принято решение отправиться в столицу своим ходом, и в январе 1940-го два танка начали легендарный пробег из Харькова в Москву. За рычагами одного из них сидел Исаак Битенский. Танк членам госкомиссии понравился, а Исаак Битенский был приглашён в Кремль, где получил благодарность Иосифа Сталина, который тут же распорядился начать серийное производство Т-34.

Исаак Григорьевич Битенский (фото из архива Григория Битенского / с разрешения владельца)

К началу Великой Отечественной войны уже несколько сотен Т-34 находились в танковых частях РККА. В первые дни войны, в июне 1941 года, Битенский был откомандирован на Западный фронт, в 57 танковую дивизию, для испытания новых танков в бою и обучения личного состава. Положение на фронтах было критическим, механиков-водителей не хватало, и Исааку Григорьевичу пришлось принимать участие в боях. Вместе с подразделениями 57-й дивизии он попал в окружение, с боями выходил из него.

В октябре 1941-го Битенский вместе с заводом № 183 был эвакуирован на Урал, в Нижний Тагил, где на площадях УВЗ завод разворачивал производство танков. Предприятие работало по законам военного времени, сборка танков велась практически круглосуточно. Водители-испытатели работали по 12–14 часов, зачастую не уходя после смены домой и ночуя прямо в цехах. Исаак Григорьевич был, пожалуй, самым опытным из них. Он не только выводил боевые машины на заводской полигон, но и занимался мелким ремонтом узлов и механизмов, подмечая наиболее проблемные места сборки и предлагая способы устранения недочётов. Битенский первым заметил, что люди, приходящие в отряд водителей-испытателей, не всегда уверенно обращаются с вверенной им техникой. Исаак Григорьевич сам начал обучать молодых водителей-испытателей тонкостям профессии. Те, кто работал с ним, вспоминали, что Битенский досконально знал танк, прекрасно разбирался в процессе сборки боевой машины, наглядно объяснял принцип работы того или иного узла или механизма. И это несмотря на то, что он окончил всего четыре класса школы. Огромный жизненный и производственный опыт Исаака Григорьевича позволял ему заниматься наставничеством среди молодёжи.

После войны Битенский продолжал работать водителем-испытателем. Он принимал самое активное участие в испытании танков Т-44, Т-54, Т-62. Позднее был переведён в сборочный цех на должность начальника участка сборки танков. Авторитет у него был очень высок: рациональность, спокойствие, отличное знание сборочных работ позволяли ему вместе с коллективами отдела 520 и цеха 540 решать поставленные руководством завода задачи. Исаак Григорьевич сумел создать коллектив, который на протяжении более 20 лет с гордостью поддерживал славные традиции тагильских танкостроителей.