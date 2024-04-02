А вы знали? Со времён НЭПа и до середины 1950-х годов товары народного потребления в Нижнем Тагиле производили частные артели

Первые производственные объединения — артели — появились в Нижнем Тагиле в 20-х годах ХХ века со стартом в Стране Советов новой экономической политики (НЭПа). В основном это были мелкие предприятия, созданные на паях тагильскими кустарями. Выпускали артели товары, которые не успевали производить государственные предприятия. Существовали эти объединения, как правило, недолго, прекращая свою деятельность из-за низких доходов и высоких налогов. Но были в нашем городе и такие артели, которые оказались весьма успешными.

Первыми тагильскими артелями были «Лопата-ковш», выпускавшая товары для старателей, и «Молотилка», которая производила товары для сельского хозяйства. Затем появились «Заря» и «Искра», которые занимались изготовлением металлической посуды для кухни и их росписью. Самыми известными в те годы были артели «Пролетарий», «Металлист», «Кустарь» и «Красный Урал». «Пролетарий» и «Металлист» изготавливали железоскобяные изделия, инструменты для сельского хозяйства, занимались ремонтом повозок, а также ремонтом, разбором и строительством изб. «Металлист» имел в Нижнем Тагиле дюжину больших и малых мастерских. В артели работали полторы сотни человек. «Кустарь» и «Красный Урал» имели несколько мастерских в селе Петрокаменском, а товары для реализации возили в основном в Нижний Тагил. Занимались они изготовлением сундуков, которые в те годы традиционно заменяли в уральских домах шкафы и шифоньеры. Помимо сундуков, петрокаменские артели производили простую мебель: табуретки, скамьи, лавки, кухонные полки, а также коромысла и кадки разных размеров. Ассортимент товаров пользовался устойчивым спросом у населения. До начала Великой Отечественной войны в городе работало ещё два десятка мелких артелей. Они занимались индивидуальным пошивом верхней одежды, изготовлением игрушек (в том числе новогодних), ремонтом обуви и часов, чисткой дымоходов, производством кондитерских изделий. К 1940 году только треть продукции тагильских артелей выпускалась по заказам организаций, а две трети реализовывались через торговые сети и отделы рабочего снабжения.

После войны все артели были переведены в подчинение Свердловского областного управления местной промышленности, которое не только контролировало их работу, но и определяло ассортимент выпускаемой продукции. Так, тагильская артель «Металлист» освоила выпуск гардеробных номерков, домовых и уличных указателей, шильдиков для изделий Свердловского завода радиоаппаратуры. Артель «Инвалид» освоила выпуск посылочных ящиков, бельевых прищепок, начала осуществлять ремонт музыкальных инструментов. Некоторые артели разрослись до размера небольшого предприятия. Так, на базе петрокаменских артелей в 1956 году была создана мебельная фабрика «Заря». Одним из первых заказов новой фабрики была поставка 500 детских кроваток для детсадов и яслей Нижнего Тагила. Через год фабрика получила заказ от областного отдела народного образования на изготовление школьной мебели в количестве более 2000 единиц.

В 1957 году на базе нижнетагильской артели «Металлист» был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды. В 1970-х на заводе эмальпосуды был возрождён тагильский подносный промысел. В 1959-м на базе нескольких тагильских артелей была образована швейная фабрика.

Промартель «Пролетарий» (фото неизв. автора, 1928 г., из архива Елены Полюговой / с разрешения владельца) Промартель «Пролетарий» (фото неизв. автора, 1928 г., из архива Елены Полюговой / с разрешения владельца)

По материалам:

– Э. Южакова «Промартель “Пролетарий”», газета «Пригородная газета» от 06.09.2013 и 13.09.2013;

– альманах «Тагильский краевед» (самиздат), № 1–10.