А вы знали? Ряд сцен фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» снимали в бывшей демидовской усадьбе 

После смерти Павла Павловича Демидова его вдова Елена Петровна Трубецкая заявила, что не может жить в фамильном итальянском поместье Демидовых Сан-Донато, где всё напоминает ей о муже, и уехала из Полероса в Россию. Прожив пару лет в Киеве, где Павел когда-то был мирским судьёй и городским головой, Елена Петровна продала роскошный дом и перебралась в Одессу, где купила на Малофонтанской Дороге (сейчас Французский Бульвар) участок земли, на котором вскоре развернулось строительство усадьбы. Скромное на первый взгляд здание было богато украшено барельефами и бюстами выдающихся русских и европейских деятелей культуры, было окружено густым садом с фонтаном, беседками и мраморными скульптурами и поражало своими внутренними интерьерами. Усадьбу Елена Петровна завещала своим детям, но никто из них не жил в ней подолгу, лишь изредка приезжая в гости к матери.

В 1914 году рядом с усадьбой Елены Трубецкой киноателье «Мирограф» выстроило съёмочный павильон, где снимали фильмы с участием кинодивы тех лет Веры Холодной. В июле 1917 года Трубецкая умерла, и после Октябрьской революции усадьба была национализирована. На базе киноателье «Мирограф» было создано Всеукраинское фотокиноуправление, которое в 1927 году было преобразовано в Одесскую киностудию. Тогда же усадьба Елены Трубецкой-Демидовой была передана в ведение новообразованной киностудии.

В советский период на Одесской киностудии было снято множество художественных фильмов, быстро и надолго завоевавших любовь зрителей. Это и «Вертикаль» (16+) с Высоцким, и «Чародеи» (16+) с Гафтом и Абдуловым, и «Приключения Электроника» (12+). А ряд сцен фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (16+) снимали в бывшей демидовской усадьбе. В частности, эпизоды в доме Атоса и в монастыре, а также некоторые крупные планы.

К слову, сама Елена Петровна любила творчество Александра Дюма. Видимо, поэтому бюст автора «Трёх мушкетёров» и барельеф кардинала Ришелье украшали фасады виллы. Бюст писателя был утрачен в годы Великой Отечественной войны, а коварный кардинал «жив и здоров» до сих пор.

Сейчас в обветшалом особняке усадьбы находится Музей кино Одесской киностудии.