А вы знали? Проект постройки метро в Нижнем Тагиле был создан в 2013 году, но городские власти не проявили к нему интереса

В 2013 году городские и областные СМИ, а также ряд интернет-ресурсов по урбанистике опубликовали информацию о проекте Нижнетагильского метрополитена. Автором проекта стал студент Нижнетагильского железнодорожного техникума Роман Пермяков.

По замыслу автора, метро должно было связать все районы города четырьмя линиями и тем самым решить проблему общественного транспорта, одновременно убрав с тагильских улиц экологически вредные маршрутки и автобусы. Согласно проекту, на четырёх линиях метрополитена планировалось построить 33 станции, четыре из которых пересадочные. Таким образом, пассажир мог бы добраться до любого района города и ближнего пригорода: в посёлок Рудника имени III Интернационала, Кирпичный посёлок, на Новую Кушву и Гальянку, на Старатель и в Николо-Павловское. Проектом также предусматривались два депо — на Вагонке и Гальянке — для отстоя и ремонта поездов. Перегоны и станции метро должны быть расположены на глубине от 6 до 45 метров в зависимости от геологических особенностей местности. Автор проекта также создал 3D-проекты интерьеров большинства станций метро и атрибутику, включая эскизы проездных жетонов — багажного и пассажирского. По замыслу автора, названия всех станций должны быть так или иначе связаны с историей города и его топонимикой.

Надо сказать, что идея внедрения в Нижнем Тагиле общественного транспорта, альтернативного автобусам, возникала не раз. Дважды, в конце 1950-х и середине 1960-х годов, на обсуждение городского совета выносились проекты открытия в городе троллейбусных линий. А в начале 1980-х школьники одного из районных Домов пионеров представляли проект надземной монорельсовой городской железной дороги, который, кстати сказать, заинтересовал главного редактора журнала «Техника молодёжи» и одного из создателей ВООПИК Василия Захарченко. Журнал даже опубликовал большой материал об этом проекте в одном из своих приложений.

В 2014 году проект тагильского метро Романа Пермякова получил два диплома: VII областной студенческой научно-практической конференции и областного смотра творческих и технических работ студентов, но в администрации города на проект не обратили внимания.

В декабре 2015 года предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предложил построить в Нижнем Тагиле частную надземную железную дорогу по типу американских Elevated rail line в Диснейленде, Сиэтле или Лас-Вегасе. Предлагаемая длина тагильской надземки составляла около 30 километров при 20 станциях. По расчётам Бичурина, на строительство должно было уйти три года. Проезд в таких поездах предлагалось сделать бесплатным: затраты на перевозку пассажиров должны были покрываться за счёт доходов от аренды коммерческих помещений на станциях метро. Но и этот проект остался без внимания городских властей.