А вы знали? При Хрущёве и Брежневе тагильский пищепром снабжал Москву и Ленинград деликатесами

Не секрет, что нижнетагильские предприятия пищепрома не только снабжали продуктами наш город, но и поставляли свои товары в те регионы, где появлялся их дефицит или возникал высокий спрос. Некоторые из этих продуктов стали настоящими легендами, купить которые в магазинах было большой удачей, в том числе в таких городах, как Москва и Ленинград.

Одними из первых тагильских товаров, покоривших сердца москвичей, стали... обыкновенные ириски. Нижнетагильская кондитерская фабрика только в 1953 году получила от московских кондитеров рецептуру ирисок «Золото ключик», а в 1958-м уже разработала новые собственные рецептуры этого вида конфет и запустила в производство твёрдый ирис «Забава» со вкусом какао и тянущийся ирис «Фруктово-ягодный» сразу с тремя вкусами: лимон, малина и яблоко. Первые 100 кг «Забавы» тагильские кондитеры отправили в столицу весной 1959-го и уже через месяц получили заявку на «1600 кг конфет ирис, изготовленных по ГОСТ 6478-53, ГОСТ 6778-53 и ТУ-10.04-08-8-58, всей возможной номенклатуры». Таким же хитом, но немного позднее, стали тагильские карамельки «Студенческая» и «Кармен».

В 1967 году на Владивостокской кондитерской фабрике начали выпускать новые конфеты «Птичье молоко» по рецептуре, разработанной технологом предприятия Анной Чулковой. В Нижнем Тагиле выпуск этих конфет начался три года спустя, но по технологии и рецепту 1894 года польских кондитеров Кароля и Эмиля Ведель. Вскоре тагильское «Птичье молоко» стало самым желанным лакомством Москвы. Снабженцы тагильских заводов, приезжавшие в министерства и главки для того, чтобы решать производственные вопросы, всегда брали с собой две-три коробки тагильского «Птичьего молока»: эти конфеты открывали двери любых приёмных министерских кабинетов. В самих же министерских кабинетах высоко котировались тагильская сладкая настойка «Боровинка» и горькие настойки «Рябиновая на коньяке» и «Черёмуха на коньяке». «Боровинка» была создана технологами Нижнетагильского ликёроводочного завода и в 70–80-х годах выпускалась только у нас. Рецепты «Рябиновой на коньяке» и «Черёмухи на коньяке» были созданы в Свердловске, но популярностью пользовались именно напитки, изготовленные в Нижнем Тагиле.

Ещё два продукта, считавшиеся в столице нашей Родины исключительно вкусными, — колбаса копчёная «Охотничья» Нижнетагильского мясокомбината, и майонез в 250-граммовой баночке Нижнетагильского гормолзавода. Но если майонез встречался буквально в каждом тагильском магазине, то «Охотничью» купить в Нижнем Тагиле можно было только в сети магазинов «Коопторг» и только накануне больших праздников — почти всё отправлялось в московские или ленинградские «столы заказов».

Тагильские продукты пользовались большой популярностью и в других регионах нашей страны. В Калужской области в 80-х годах котировались овощные и мясо-крупяные консервы производства Петрокаменского и Николо-Павловского совхозов, в Курганской области — тагильские «Ряженка» и «Варенец», в Тюменской области — макароны и бисквитные торты, в Свердловске — газированные напитки «Буратино», «Дюшес» и «Лимонад». Главной причиной популярности наших продуктов, безусловно, было то, что производились они исключительно из натурального сырья и при строгом соблюдении технологий. Впрочем, были и другие факторы. Например, вода, которая проходила перед использованием двойную, а то и тройную очистку.