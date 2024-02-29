А вы знали? Потомок «заводовладельцев, капиталистов и эксплуататоров трудового народа» Демидовых подарил фамильную виллу в Италии советскому правительству, а его внучка снялась в сериале «Спасатели Малибу»

Далеко не все Демидовы были «заводчиками, капиталистами и эксплуататорами трудового народа», как принято было их называть в советское время. Среди потомков знаменитых уральских предпринимателей и меценатов было немало таких, кто, являясь наследниками фамильного бизнеса и немалых капиталов, предпочёл другой путь в жизни и оставил свой след в истории.

Начнём мы с потомков Григория Акинфиевича Демидова — среднего сына Акинфия Никитича.

Александр Александрович Демидов (1875–1932), прапрапраправнук Григория Акинфиевича, с раннего детства решил сделать карьеру военного. Поступив на службу в Преображенский полк, дослужился до поручика и вышел в отставку по состоянию здоровья накануне Февральской революции. Принял советскую власть и вплоть до самой смерти в 1932 году служил в финансовом отделе Ленинградского губернского исполкома. Его сын Григорий Александрович (1907–1986) в возрасте 17 лет вступил добровольцем в Красную армию, а через три года стал слушателем Военно-медицинской академии. После её окончания стал кадровым военным. Григорий Демидов возглавил физиологическую подготовку экипажа стратостата «СССР» для полёта в стратосферу. А после этого работал в авиационном научно-испытательном институте, институте авиационной и космической медицины, получил степень кандидата медицинских наук, преподавал в медицинских вузах. Григорий Александрович Демидов прослужил в армии 37 лет, выйдя в отставку в чине полковника.

Григорий Александрович Демидов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Прапрапраправнук старшего Акинфиевича — Прокофия — Павел Аркадьевич Демидов (1858–1927) также не интересовался ни металлургией, как его дед, ни сельским хозяйством, как отец, а с младых лет хотел быть юристом. Окончив юрфак Петербургского университета, Павел начал служить мировым судьёй, позднее став земским начальником. В 1917-м он принял революцию и был назначен первым комиссаром Временного правительства по Нижегородской губернии. В 1918 году его пригласили в Высший совет народного хозяйства РСФСР, а в 1923-м назначили заведующим отделом местного хозяйства Нижегородской губернии.

Внук Павла Павловича Демидова (сын Авроры Павловны Демидовой и сербского князя Арсена Карагеоргиевича), тоже Павел (1893–1976), имел реальные шансы унаследовать капиталы и заводы своего деда, в том числе все предприятия Нижнетагильского горнозаводскогого округа. До 7 лет его воспитывали прабабушка Аврора Карловна и дед Павел Павлович. Но, получив прекрасное образование, Павел Арсенович Карагеоргиевич отказался заниматься фамильным делом и предпочёл карьеру искусствоведа. Он вернулся в Югославию, стал главным смотрителем всех музеев, а затем, волею судеб, регентом при малолетнем короле Петре II. В годы Второй Мировой войны Павел жил в эмиграции, после войны получил в наследство демидовскую виллу в Пратолино и подарил её... советскому правительству.

Дочь последнего в роду Демидовых Павла, Елизавета (г.р. 1936), живёт в Сербии, в 2004 году участвовала в президентских выборах и заняла 6-е место из 15. Внучка Павла Карагеоргиевича — американская актриса Кэтрин Оксенберг (г.р. 1961). Она хорошо известна зрителям в России по сериалам «Династия» и «Спасатели Малибу», а также по франшизе «Звёздный десант».