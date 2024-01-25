А вы знали? Почему улица Садовая, где не было садов, получила такое название 

Знаете ли вы, что когда-то давным-давно, в последней четверти XIX столетия, в нашем городе было аж три улицы Садовых: просто Садовая (или 1-я Садовая), 2-я Садовая, а позднее появилась ещё и 3-я Садовая. На 2-й Садовой проживала семья тагильского писателя и драматурга Алексея Петровича Бондина, что впоследствии послужило причиной её переименования в улицу Бондина. Там же, на 2-й Садовой улице, в доме № 11 родился и вырос первый тагильчанин — Герой Советского Союза, самый молодой генерал РККА Сергей Александрович Черных.

До наших дней дожила только первая из Садовых улиц, и уже не одно поколение тагильчан задумываются о том, в честь чего улица получила своё название, так как на улице Садовой нет ни одного сада.

По поводу названия существует несколько версий. Одна из них гласит, что вплоть до начала 1960-х почти вся улица была застроена частными домами, хозяева которых обсаживали свои участки яблонями и кустами сирени, листва которых хоть как-то препятствовала проникновению сажи и копоти в дома — ведь рядом железнодорожный узел. В конце весны, когда насаждения начинали цвести, казалось, что здесь расположены какие-то сады.

Согласно второй версии, в 4-й четверти XIX века на Птахиной горе (сразу за Демидовской дачей) по приказу Елима Демидова был устроен охотничий заказник: высажены деревья и запущена боровая птица и дичь. А чтобы зайцы и лисы не разбежались, территорию обнесли надёжным забором, из-за чего жители близлежащих домов прозвали заказник «елимовым садом»: за забором, кроме ёлок и кедров, росли дубки и вязы, а весной цвела сирень. Поэтому и улицу, застроенную вдоль северной стороны заказника, назвали Садовой.

Третья версия тоже выглядит весьма правдоподобной. Во время своего второго визита в Нижний Тагил в 1927 году нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский вместе с педагогами и учениками «железнодорожной» школы (ныне — № 138) заложил школьный сад, который со временем разросся и был виден как со стороны железнодорожного вокзала, так и со стороны Старого тракта (улицы Красногвардейской).