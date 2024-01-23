А вы знали? Почему писатель Павел Бажов не пропускал ни одного значимого культурного события в Нижнем Тагиле

Имя писателя Павла Петровича Бажова известно всем тагильчанам. Его уральские сказы знакомы нам с детства: их читали нам родители, по ним ставились спектакли, снимались художественные и мультипликационные фильмы, а книги со сборниками его произведений многократно переиздавались.

Писатель бывал в нашем городе не раз и не два. Впервые в Нижнем Тагиле автор «Хозяйки Медной Горы» оказался в 1918 году, когда возглавлял один из екатеринбургских отрядов ЧОН (части особого назначения, позднее вошли в состав ГПУ). В 1923 году Бажов познакомился с тагильским писателем Алексеем Петровичем Бондиным, который тогда приехал в Свердловск на заседание литературного кружка. Оно проходило в одном помещении с редакцией «Крестьянской газеты», где работал Бажов. Писатели быстро подружились — обоим было немного за сорок, оба только начинали свою профессиональную деятельность. На всех литературных мероприятиях они всегда держались вместе, коллеги по перу называли их в шутку «два Петровича».

Бондин познакомил Павла Петровича с Нижним Тагилом, с его людьми, с рабкорами «Тагильского рабочего». Впоследствии Бажов не раз приезжал в редакцию газеты. Город и его люди произвели на писателя большое впечатление, он стал часто бывать здесь, не пропускал ни одного культурного события в Нижнем Тагиле, будь то премьера спектакля или открытие музея. Бажов всячески поддерживал тагильчан в годы войны: он регулярно приезжал на тагильские заводы, где выступал перед рабочими, писал для областных газет репортажи о трудовых победах тагильских горняков и металлургов. Бажов первым рассказал всей стране о новых прогрессивных способах сварки танковых башен на заводе № 182, о трудовом подвиге фрезеровщика Дмитрия Босого и зарождении «движения тысячников». Он неоднократно встречался со школьниками и молодыми тагильскими писателями, которые делали свои первые творческие шаги.

В 1945 году молодой тагильский скульптор Михаил Крамской попросил писателя попозировать: он давно хотел воплотить образ Бажова в скульптуре. Несмотря на занятость, Павел Петрович сразу согласился и пригласил Крамского к себе. Работа Крамского понравилась Бажову, и он подарил тагильскому скульптору глыбу малахита.

После того как в декабре 1950-го Павла Петровича не стало, общественность Нижнего Тагила обратилась в горисполком с просьбой назвать одну из улиц нашего города именем Бажова. И в 1950-х на карте города такая улица появилась.