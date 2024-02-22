А вы знали? Письма Карамзиных о Пушкине хранились в Нижнем Тагиле больше 100 лет, но как они здесь оказались? 

В 1939 году в Нижнем Тагиле были найдены письма, написанные в 1836–1837 годах Андреем Карамзиным, сыном известного историка Николая Карамзина и мужем владелицы тагильских заводов Авроры Карловны Демидовой, в которых описывались события последних месяцев жизни Александра Сергеевича Пушкина. Письма нашла и сохранила бывшая сотрудница историко-краеведческого музея Ольга Фёдоровна Полякова.

В годы Великой Отечественной войны письма были переведены с французского языка врачом нижнетагильской туберкулёзной больницы Ольгой Александровной Полторацкой по просьбе заведующей краеведческой библиотекой Елизаветы Васильевны Боташевой, которая собирала материалы о Пушкине в течение долгих лет. В 1949 году к 150-летию со дня рождения Пушкина сотрудники Нижнетагильского историко-краеведческого музея решили устроить выставку, где и были впервые показаны некоторые письма Андрея Николаевича Карамзина. Вскоре письмами заинтересовался племянник Елизаветы Васильевны инженер Ново-Тагильского металлургического завода, краевед Николай Сергеевич Боташев, который в 1954 году опубликовал в «Тагильском рабочем» статью «Ценная находка. Новые материалы об А. С. Пушкине».

Статья случайно попала на глаза писателю, литературоведу Ираклию Андроникову, который сразу выехал в Нижний Тагил, чтобы ознакомиться с находкой. Изучение писем заняло почти год, и в первом номере журнала «Новый мир» за 1956 год появилась большая статья Андроникова «Из писем Карамзиных. Публикация Н. Боташева. Пояснительный текст И. Андроникова».

Ираклий Андроников (фото Г. Саамова / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/428680_91__33.jpg)

Андроников приехал в наш город, где познакомился с работниками музея и его экспозициями. Писем оказалось очень много.

«Это была целая книга — 340 страниц писем, аккуратно подклеенных в альбом и переведённых. Письма адресованы в разные города Европы из Петербурга и датированы 1836 и 1837 годами. Бегло ознакомившись с ними, могу сказать: да, эти письма действительно представляют собой удивительную находку!» — рассказывал Андроников.

Ираклий Луарсабович сумел убедить тагильских музейщиков в том, что письма необходимо передать для дальнейшего изучения ленинградским историкам и литературоведам, что и было сделано. В 1960 и 1962 году на экраны страны вышли две передачи: «Тагильская находка» и «По следам тагильской находки», в которых Андроников подробно рассказал о письмах.

Письмо А. Н. Карамзина, найденное в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения / http://historyntagil.ru/images/55.jpg)

Но как письма оказались на Урале? Есть по этому поводу несколько версий, но наиболее убедительной представляется следующая. Дело в том, что в XVIII–XIX веках в России сложилась традиция возвращать письма умершего человека его родственникам, чаще всего жене и детям. Письма отправлялись в Нижний Тагил, где на момент гибели Андрея Карамзина жила его супруга. Но Аврора не осталась на Урале и уехала скорбеть в Петербург. Письма же аккуратно откладывали, в надежде когда-нибудь передать вдове. Несколько лет спустя Аврора Карловна, узнав о письмах, послала за ними своего секретаря Юзефата Огрызко, однако тот не стал забирать их в архиве правления заводов, солгав Авроре, что они утрачены во время пожара. Но позже один из заводских приказчиков напомнил Авроре, что возвращённые письма Андрея до сих пор хранятся в заводском архиве, и та отправила за ними своего племянника Владимира Мещерского. Когда тот приехал в Нижний Тагил, оказалось, что приказчик, нашедший письма в заводском архиве, умер, и где теперь их искать, никто не знает. Ещё одна попытка забрать письма была предпринята самой Авророй в 1885 году, когда она привезла в Нижний Тагил тело сына Павла Павловича Демидова, чтобы похоронить его в фамильном склепе. Но после похорон убитая горем женщина забыла о письмах и вспомнила о них только по возвращении в Петербург.