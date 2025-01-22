А вы знали? Первый водопровод в Нижнем Тагиле построили жители района Ключи в 1835 году, трубы для него изготовили из лиственницы

Архивные документы гласят, что в 1835 году в Троицко-Александровской волости, входившей в состав Нижнетагильского завода, по инициативе доменного мастера Терентия Истомина был пущен «самотёчный водопровод», ставший хорошим подспорьем для жителей нескольких улиц района Ключи. Истомин где-то вычитал, что воду из рек можно доставлять к домам самотёком, и начал уговаривать соседских мужиков построить «всем миром» водопровод. Соседи поддержали идею, но для того, чтобы начать строительство, нужно было получить разрешение в правлении заводов. Когда слухи о затее с водопроводом дошли до главного директора заводов округа Александра Акинфиевича Любимова, тот дал указание управляющему Меднорудянского рудника разрешить постройку: «Коли за свой кошт и ни гроша из кассы не просят, пусть строят».

Два года Терентий Истомин сотоварищи копали бассейн, куда должна была собираться вода, рыли канавы для укладки труб, изготавливали из лиственничных брёвен сами трубы. В 1835 году по водопроводу в дома жителей Ключей пошла вода. Ключи — район старый, зажиточный, в каждом дворе огороды, много скота, для которого приходилось носить воду из реки Рудянки или из пруда. Теперь вода текла к дворам сама. Питался водопровод из небольшого рукотворного озерца, которое питалось водой частично от подземных источников, частично за счёт талой и дождевой воды.

Несколько лет воды из водопровода хватало всем. Но три малоснежные зимы, два засушливых лета, и вода в озере-резервуаре иссякла. Жители Ключей снова начали носить воду из речки и пруда, а водопровод был частично разобран. Впрочем, жители не оставляли попыток восстановить водопровод. Самая удачная попытка была предпринята летом 1878 года, когда на сельском сходе решили ходатайствовать перед заводоуправлением и волостными властями о возрождении водопровода. Поначалу правление заводов идею отвергло: на реализацию проекта сельский сход просил 1200 рублей, а лишних денег в заводской кассе не было. Но ходатайство попало на стол управляющему технической частью заводов округа Якиму Семёновичу Колногорову. Он предложил инициаторам возрождения водопровода выкопать и включить в одну гидросистему ещё три противопожарных резервуара и продлить водопровод до улицы Старобазарной, чтобы водой могли пользоваться жители Больше-Рудянской, Мало-Рудянской и Тагильской улиц. За согласие на изменение маршрута Колногоров обещал покрыть расходы по смете в размере 1200 рублей и отпустить бесплатно лес с демидовских делянок. Всё, что требовалось от жителей Ключей — выполнить земляные работы. 1200 рублей по тем временам были очень приличные деньги, да к тому же лес, который тоже достанется бесплатно. И ключевские мужики приняли предложение управляющего.

Водопровод был пущен в 1880 году и проработал до 1918 года, пережив три капитальных ремонта в 1883, 1889 и 1890 годах. Разрушили водопровод белочехи во время боёв за Нижний Тагил. После Гражданской войны о водопроводе забыли на долгие годы. Лишь в 1962 году во время земляных работ на улицах Старой Гальянки рабочие горкомхоза наткнулись на старинные лиственничные трубы первого тагильского водопровода.