А вы знали? Первый телеграф в Нижнем Тагиле заработал в 1870 году и для этого потребовалось отдельное разрешение министра

В 1864 году Павел Павлович Демидов купил и прислал в Нижний Тагил двадцать телеграфных аппаратов. По задумке заводчика телеграфная связь должна была охватить заводы, принадлежавшие Демидовым и населённые пункты рядом с ними. Аппараты были привезены в Тагил, помещены на склад, но на этом дело застопорилось. В те времена по законам Российской империи частным лицам было запрещено иметь собственные телеграфные линии. Прошло два года, Павел Павлович вспомнил о телеграфе и, узнав, что аппаратура до сих пор лежит на складе без дела, вызвал к себе управляющего заводами, и распорядился незамедлительно заняться решением этого вопроса.

На имя пермского губернатора Бернгардта Васильевича Струве было направлено прошение и техническое обоснование оснащения заводов Нижнетагильского округа телеграфной связью. Губернатор был в хороших отношениях с Демидовыми, не стал откладывать прошение в долгий ящик, и сразу передал прошение министру министра почт и телеграфов Российской империи. Ответ из Петербурга пришёл на удивление быстро: господину Демидову разрешалось устроение телеграфной связи между заводами в пределах округа, но без права выхода в общероссийскую телеграфную сеть. 8 февраля 1868 года Министерство почт и телеграфов прислало разрешение, а 27 февраля того же года в Нижнетагильском округе началась установка телеграфных столбов и прокладка проводов.

Работы продолжались почти два года. Первой на связь с Главным правлением в Нижнем Тагиле вышла контора Лайского завода. Затем телеграфные линии протянулись в Черноисточинск, в обе Салды, в Висимо-Уткинск, а также до Усть-Уткинской пристани. В декабре 1870 года вышло общее распоряжение по заводам Нижнетагильского округа «не ждать почтовых дней, а пользоваться телеграфом».

В Главном правлении демидовских заводов появилась контора телеграфной связи со штатом 4 человека. За год по телеграфным линиям прошло более 28 000 входящих и исходящих депеш. За тагильским опытом внимательно следили в Санкт-Петербурге и через год Министерство почт разрешило тагильчанам обмен частными телеграфными сообщениями в общероссийской сети. В последних числах декабря 1871 года в Нижнетагильском посёлке открылась государственная телеграфная контора. Сообщения можно было посылать на русском, французском, немецком и английском языках. До сведения населения были доведены расценки на телеграфные сообщения — 10 копеек за 1 слово.

По материалам:

- альманах «Тагильский краевед», №№ 1-17, самиздат 1989-96 гг.