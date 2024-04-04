А вы знали? Первый театр в Нижнем Тагиле появился усилиями четырёх энтузиастов из числа заводских приказчиков в 1862 году

Идея создания любительского драматического театра при Нижнетагильском заводе принадлежала молодым заводским приказчикам Ивану Шушпанову, Луке Петрову, Александру Петерюхину и Георгию Вишневскому, вокруг которых в 1860–1861 годах собрался кружок любителей театра.

В состав этого коллектива входили в основном образованные и увлечённые театром люди. Несколько раз они обращались в правление заводов с просьбой предоставить им какое-нибудь помещение «для устройства заводского театра за небольшую арендную плату». В правлении не спешили идти навстречу заводским театралам, и неизвестно, как бы всё обернулось, если бы однажды на огонёк к ним не зашёл Василий Дмитриевич Белов, младший сын «управляющего экономической частью», преподававший в заводском училище гражданское право. Он-то и посоветовал попросить о выделении помещения у самого заводовладельца — Павла Павловича Демидова. В успех этой затеи мало кто верил, но прошение составили и отправили на парижский адрес Павла Павловича. Ответа ждать пришлось недолго. Ко всеобщему удивлению, в октябре 1862-го Главное правление заводов согласилось передать театралам дом на улице Нижняя Ерзовка. Более того, господин заводовладелец распорядился не брать арендную плату за первый год, а аренду за второй год снизить на 50%.

Переданный дом был отремонтирован и реконструирован силами самих энтузиастов. В здании появились сцена и зрительный зал на 108 мест, занавес и задник сцены были расписаны Василием Худояровым. Костюмы и реквизит участники любительской труппы изготовили сами. 30 декабря 1862 года театр открыли и на его сцене была показана первая пьеса. За весь следующий год в театре было сыграно 14 спектаклей, а в течение 1864-го по март 1865 года — 20 спектаклей. Всего за неполные 27 месяцев деятельности театра сборы от представлений составили почти 1308 рублей. Вырученные средства шли на постановку новых спектаклей и на помощь наиболее нуждающимся жителям посёлка.

В 1877-м театр на Нижней Ерзовке пришлось закрыть по причине ветхости здания и отсутствия у него средств пожаротушения. Год спустя театр переехал на территорию завода в каменное здание бывших заводских конюшен. После реконструкции, проведённой силами труппы, здесь появился зрительный зал на 350 мест с восемью ложами, балконом и 12 рядами партера. В новом здании нашлось место для театральной библиотеки и помещение для клуба заводских служащих.

Начиная с 1895 года в здании проходили спектакли заводского кружка любителей сценического искусства, а также представления приезжающих на гастроли театральных трупп. Репертуар заводского театра состоял из пьес Островского, Немировича-Данченко, Карпова, а также из постановок по мотивам народного фольклора. Со временем в здании театра открылся буфет, где продавались фруктовые воды, выпечка, чай, конфеты. Появилась и предварительная продажа билетов на один или несколько спектаклей.

Заводской любительский театр прекратил своё существование после Октябрьской революции. Последние спектакли прошли весной 1918 года. После взятия Нижнего Тагила частями Чехословацкого корпуса все развлекательные мероприятия были запрещены. В прежнем составе труппа больше не собиралась.