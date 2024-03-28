А вы знали? Первый мотоцикл появился в Нижнем Тагиле в 1910 году, его купил заводской служащий Зверев, но скоро продал торговцу пивом и картёжнику Рублинову, который забросил карты и стал кататься целыми днями по посёлку, пугая лошадей и прохожих

Плоды технического прогресса доходили до Нижнего Тагила довольно долго. Исключение составляет, пожалуй, только фотография. Первый в мире серийный мотоцикл появился в Германии в ноябре 1885 года. Четыре года спустя мотоциклы начали выпускать в России, на рижском заводе «Дукс». В 1899 году их было выпущено около 30 штук. Но только спустя 11 лет первый мотоцикл появился в Нижнем Тагиле.

Владельцем первого тагильского мотоцикла стал один из служащих Нижнетагильского завода по фамилии Зверев. Как утверждал сам владелец, мотоцикл он выписал из-за границы. Чудо техники приехало на Урал в разобранном виде, его долгое время собирали заводские механики, но Зверев быстро охладел к покупке. Проехав на мотоцикле несколько раз по посёлку, он продал его своему приятелю — хозяину пивной с улицы Шамина Павлу Рублинову, известному торговцу пивом и заядлому картёжнику. Поговаривали, что незадолго до этого Рублинов выиграл в карты у висимских старателей более 12 тысяч рублей и, чтобы деньги «не ушли так же, как и пришли», решил купить дорогую вещь. Тут-то ему и подвернулся Зверев со своим мотоциклом. Приобретя мотоцикл, Павел Рублинов забросил карты и всё свободное время разъезжал на своём «железном коне» по улицам Нижнетагильского посёлка, пугая лошадей, прохожих и попадая в большие и малые аварии. За это в народе его прозвали «Пашка Окаянный». В октябре 1917 года одним из первых декретов местного Совета был приказ закрыть все питейные заведения в Нижнем Тагиле. Лишившись источника дохода, Павел Рублинов продал свою пивную и часть имущества и куда-то уехал. Судьба его мотоцикла осталась неизвестной.

А вот первый автомобиль в Нижнем Тагиле появился только в 1918 году. И во многом случайно: тагильские красногвардейцы, подавляя контрреволюционный мятеж в Невьянске, захватили в качестве трофея бронеавтомобиль «Остин». Поначалу броневик использовался в мирных целях: на нём развозили срочные грузы и почту с железнодорожной станции в заводской госпиталь и здание бывшего Главного правления заводов. С началом Гражданской войны на Урале трофей занял своё место в Нижнетагильском гарнизоне, принимал участие в обороне города от белочехов и колчаковцев. Судьба первого тагильского «Остина» доподлинно неизвестна: по одной версии броневик был подбит и захвачен белочехами, по другой — белые захватили его на окраине города во время отступления красных. Бронеавтомобиль был брошен экипажем, у него закончился бензин.

Бронеавтомобиль «Остин» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://alternathistory.com/wp-content/uploads/2019/04/TSarskoe-nasledstvo-07.jpg)

Первым частным автовладельцем стал старший механик завода им. Куйбышева Павел Сибиряков, купивший в 1927 году в Свердловске за 400 рублей автомобиль «Форд-Т». Машина была не на ходу, и Павел Николаевич долгое время ремонтировал её. Ремонт «Форда» привёл к тому, что на заводе появился кружок автолюбителей, руководителем которого стал Сибиряков. Через пару лет в Нижнем Тагиле появился первый самодельный автомобиль. Его собрал механик-самоучка Василий Мазин. По воспоминаниям современников, Мазин больше ремонтировал своё детище, чем разъезжал на нём. Последний раз автомобиль-самоделка появлялся на тагильских улицах в 1930 году. Как сложилась судьба этого чуда техники и его хозяина — неизвестно.

Автомобиль «Форд-Т» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.kolesa.ru/uploads/bnnews/2010/07/13/24566_1279037134_2878x233613.jpg)

По материалам:

1. О. Грошева. История про то, как Пашка Окаянный мотоциклет купил (по воспоминаниям И. А. Орлова, И. С. Китаева).

2. С. Пудовкин. От Остина до Икаруса. Газета «Тагильский вариант», № 28 (123) от 08.08.2013; № 29 (124) от 15.08.2013.