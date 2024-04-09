А вы знали? Первым широкоформатным кинотеатром в Свердловской области стал КТ «Россия», открытый в Нижнем Тагиле в 1963 году

В 1946 году на Вагонке сложилась невероятная ситуация: оба клуба — Центральный рабочий и клуб «Уралметаллургстроя» (УМС) — лишились возможности демонстрировать кинофильмы. Виной тому был почти полный износ воспроизводящей аппаратуры. Ни починить вышедшие из строя кинопроекторы, ни купить новые было невозможно: советские радиозаводы либо работали на армию, либо были разрушены во время войны. Проблему тогда решил директор завода № 183 Юрий Евгеньевич Максарёв, раздобывший в Самарканде два комплекта КИНАП.

Когда в 1949 году генеральным директором УВЗ стал Иван Васильевич Окунев, к нему, как к депутату горсовета, стали обращаться жители Дзержинского района с просьбами построить в районе большой современный кинотеатр. За это же ратовали и руководители обоих клубов: вечерние киносеансы значительно сокращали время занятий творческих коллективов. Просьбы были оформлены в депутатский наказ, но выполнить его не представлялось возможным, пока сохранялась острота жилищного вопроса.

В 1957 году определили место, где будет построен первый вагонский кинотеатр. Для него был выбран пустырь близ перекрёстка проспектов Сталина (Вагоностроителей) и имени Богдана Хмельницкого (Дзержинского).

Перед проектировщиками отдела капитального строительства УВЗ Окунев поставил непростую задачу: кинотеатр должен стать самым современным в городе и быть оборудованным по последнему слову техники. В 1961 году в Советском Союзе был снят первый широкоформатный художественный фильм и построен первый широкоформатный кинотеатр. Окунев решил, что надо идти в ногу со временем и новый кинотеатр в районе обязательно будет широкоформатным.

Для кинотеатра выбрали готовый типовой проект 2-06-60 на 800 мест, созданный в Москве Центральным институтом типовых проектов. Привязкой к местности занималась архитектор Зоя Гавриловна Путилова, которая предложила увеличить количество посадочных мест в зрительном зале до 980. Строительство освещалось в прессе, а за год до открытия газета «Машиностроитель» объявила конкурс на лучшее название кинотеатра. В результате жители Дзержинского района выбрали название «Россия». Кинотеатр распахнул свои двери 29 апреля 1963 года, накануне праздника Первомая, который было принято отмечать на Вагонке какими-либо трудовыми свершениями или открытием новых объектов соцкультбыта.

Первым фильмом, который прошёл в «России», была картина «Повесть пламенных лет» (12+) — первый советский игровой широкоформатный фильм, снятый в 1960 году режиссёром Юлией Солнцевой и год спустя получивший приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Кинотеатр «Россия» стал первым широкоформатным кинотеатром не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области: первый широкоформатный кинотеатр Свердловска «Темп» открылся лишь в 1966 году. Ещё одно ноу-хау появилось в «России» первым в области: в кассах кинотеатра заработал телефонный автоответчик: стоило набрать номер 3-33-33, и звонивший получал всю информацию о киносеансах на текущий день, на завтра и об ожидаемых новинках.

Пустырь, на котором появится кинотеатр «Россия» (фото: Григорий Никитин / фрагмент ориг. изображения) https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Vagonka.-Perekrjostok-s-ul-Dzerzhinskogo.- Sprava-ugol-4-h-jetazhnogo-doma-Vagonomtroitelej-26.-Sprava-budet-k-r-Rossija.tAvtor-fotografij-Georgij-Panaiotovich-Nikitin.-kopija.jpg Кинотеатр «Россия» в 1966 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Kinoteatr-Rossija-konec-60-h-godov.jpg Кинотеатр «Россия» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//80-9-maja-1962-goda.-Kinoteatr-nazvan-Rossija.jpg Кинотеатр «Россия» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/c3f/c3f3e3929e5723965f07bad48fb72b92.jpg

По материалам:

- Л. Бессонова «Проспект Вагоностроителей», газета «Горный край» от 04.07.2002.

- А. Пислегина «Главный проспект Вагонки», газета «Весь Тагил» от 09.12.2010, №20.

- http://historyntagil.ru/books/11_10_06_03.htm.